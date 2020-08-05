Госкомитет Азербайджана о приоритетах государственной политики по делам диаспоры

Политика 5 августа 2020 20:51 (UTC+04:00)
Госкомитет Азербайджана о приоритетах государственной политики по делам диаспоры

БАКУ /Trend/ - Самые важные направление политики Азербайджана по диаспоре — это объединение, централизация и организованность.

Об этом в интервью Trend сказал заведующий отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Вугар Мамедов.

Рассказав о работе, проделанной в направлении доведения до мира правды об армянской провокации, совершенной на азербайджано-армянской границе, завотделом отметил, что в связи с этим действующие в различных странах мира организации диаспоры Азербайджана, отдельные представители диаспоры, даже долгие годы не принимавшие непосредственное участие в подобной деятельности проявили невиданные ранее солидарность и нерушимое единство.

"Наши соотечественники провели масштабные акции, донесли свой голос истины до всей мировой общественности, в целях осведомления зарубежных стран о реалиях Азербайджана направили многочисленные обращения, заявления международным организациям, законодательным и исполнительным властям стран, где они живут, влиятельным официальным лицам, ведущим СМИ. В ходе акций на десятках языках скандировались патриотические лозунги "Карабах - это Азербайджан!", "Конец армянской агрессии!", "Да здравствует Азербайджан!", "Шехиды не умирают, Родина неделима!".

С 12 июля по четвертое августа организации и активисты диаспоры в 26 зарубежных странах выступили с заявлениями, из них 15 - заявления Координационных советов азербайджанцев. За указанный период в 40 странах мира на 20 языках было опубликовано 180 тематических статьей и новостей.

В целом в 27 странах мира была проведена 71 акция, в которых приняли участие порядка 25 тысяч наших соотечественников. Из них 36 были организованы в Европе, 13 - в США, и восемь - в Турции.

Эти акции стали переломным моментом в истории диаспоры Азербайджана. Мы стали очевидцами скоординированной, централизованной деятельности диаспоры Азербайджана. Представители диаспор дружественных стран также поддержали эти акции", - сказал Мамедов.

Завотделом, акцентировав внимание на некоторые аспекты, отметил, что организация акции протеста в Лондоне перед зданиями британского парламента и телерадиокорпорации ВВС была неслучайной.

"В ходе акции, в которой приняли участие также члены турецкой общины, развевались Государственные флаги Азербайджана и Турции, были продемонстрированы фотографии погибших в результате армянской военной провокации шехидов, а также плакаты и баннеры с упомянутыми лозунгами. В адрес такой влиятельной медиаструктуры как ВВС было обращено требование объективного освещений реалий Азербайджана, транслировать новости и репортажи, разоблачающие несовместимые с нормами международного права и человеческими ценностями деяния оккупанта.

Было бы уместно отметить и другой факт. Создано международное крыло национальной платформы Karabakh is Azerbaijan!, сформированное по инициативе волонтеров диаспоры Азербайджана, и начата кампания по продвижению лозунга "Карабах - это Азербайджан" среди зарубежной молодежи. Эта платформа играет незаменимую роль в доведении до мировой общественности реалий Карабаха, оккупационной политики Армении. Должен отметить, что серьезный вклад в это дело вносит и созданный волонтерами диаспоры YouTube - канал Karabakh is Azerbaijan", - сказал Вугар Мамедов.

Он также прокомментировал отношение мировой общественности к этому вопросу после организованных масштабных акций, мнение местных жителей стран, где были проведены акции протеста.

"Для начала хочу напомнить слова Президента Ильхама Алиева, прозвучавшие на открытии регионального центра "Служба ASAN" в Балакене. Глава государства сказал: "Нанеся врагу очередной сокрушительный удар, мы вновь увидели, насколько они беспомощны и не уважают даже самих себя. Они немедленно обратились в Организацию Договора по коллективной безопасности – ОДКБ, членами которой являются, попросили у них помощи. Я говорил, еще раз хочу сказать: ОДКБ не имеет и не может иметь никакого отношения к этому. Потому что Армения – агрессор. Их основная цель заключалась именно в этом – спровоцировать конфликт на государственной границе, а затем обвинить в этом Азербайджан и попросить военной помощи у ОДКБ. Именно в этом и заключались их грязные цели, они пытались вовлечь в эти грязные игры членов ОДКБ, но не вышло. ОДКБ не выступила ни с каким заявлением, лишь дала комментарий по вопросу, состоящий из общих слов. Но посмотрите, сколько стран поддержали Азербайджан".

Мировое сообщество уже яснее видит правду, крайне высоко ценит чувства азербайджанской диаспоры, и во многих случаях силы, которые ранее были нейтральными в этом вопросе, начали поддерживать нашу диаспору. Акции протеста позволили местным жителям проявить больше внимания этому вопросу, а те, кто не знал, были проинформированы об армянской оккупации. В то же время агрессивные действия армянской диаспоры, были решительно осуждены местными жителями наряду с органами власти. Всемирно известные политики и многие журналисты, наряду с армянской оккупацией, начали доносить до мира агрессивный характер армянской диаспоры.

К примеру, члены Группы дружбы Франция-Азербайджан и сенаторы направили президенту Эммануелю Макрону обращение в связи с провокационными действиями, совершенными Арменией на азербайджано-армянской границе. В обращении, подписанном депутатами Guy Bricout, Jean Pierre Door, Jerome Lambert, Jean-Luc Reitzer, сенаторами Alain Houpert, Andre Reichardt подчеркивается, что Нагорно-Карабахский региона Азербайджана и прилегающие семь районов около 30 лет продолжает оставаться под оккупацией Армении", - отметил Мамедов.

Касательно того, что во время мирных акций азербайджанцев местные правоохранительные органы зарубежных стран не смогли полностью обеспечить безопасность демонстрантов, завотделом отметил, что за обеспечение безопасности лиц, проводящих акции протеста в любой стране мира ответственность несут местные государственные структуры.

"К сожалению, мы стали очевидцами того, что в некоторых случаях это было организовано на низком уровне или армяне группой нападали на наших соотечественников в районах, где не было полиции. В любом случае местные власти должны были принять во внимание эти факты, и делать все возможное. Мы верим, что в будущем эти органы будут уделять больше внимания деликатности вопроса и принимать надлежащие меры, в то же время, поняв истинную сущность армянской диаспоры, будут предпринимать более серьезные шаги в этих вопросах", - подчеркнул Вугар Мамедов.

Он добавил, что доведение до мирового сообщества реалий в связи с нагорно-карабахским конфликтом носит как субъективный, так и объективный характер.

"Будучи субъектом, Госкомитет сам прямыми путями либо косвенным образом через диаспорские организации и индивидуумы предусматривает применение различных методов пропаганды. Руководство комитета акцентирует внимание на эту истину во всех местных и зарубежных встречах. В то же время реализуются совместные проекты с государственными структурами аналогичного профиля зарубежных стран и диаспорскими организациями народов, дружественных Азербайджану. Комитет издает книги за рубежом, приглашает в страну иностранных журналистов приглашают или публикуются статьи в иностранных СМИ. Diaspor TV, Diaspor FM и ряд других проектов являются одним из основных средств пропаганды комитета. Диаспорские организации и частные лица также сотрудничают с местными политиками, неправительственными организациями, СМИ и местными общинами, а также крайне активны в социальных сетях. В качестве объекта сюда входят азербайджанская диаспора и иностранцы. В этой области мы поставили краткосрочные и долгосрочные цели, наладили отношения с рядом международных организаций и влиятельными людьми, и четко определили направления нашей кампании пропаганды.

Хочу отметить и еще один вопрос. Если с одной стороны массовое увольнение ответственных лиц структуры, осуществляющей диаспорскую политику Армении, является успехов диаспорской политики и организаций Азербайджана, то с другой стороны, является сигналом того, что они имеют более коварные намерения. Это заставляет нас действовать более эффективно, придумывать более профессиональные проекты, объединяться более тесно.

Самое важное направление диаспорской политики Азербайджана - это объединение, централизация деятельности и организованность. В последнее время в этой области предприняты серьезные шаги. Создание 11 Координационных советов в 26 странах, открытие "Домов Азербайджана" за рубежом, особое внимание к развитию азербайджанских школ играют незаменимую роль в этом деле. Такие международные проекты, реализуемые Комитетом, как «Развитие лидерства», «Летние лагеря для молодежи диаспоры» и другие дали серьезный импульс объединению диаспоры и ее движению через единую платформу. Реализация многих проектов комитета под лозунгом «Родина недалеко» уже определила основной лозунг азербайджанской диаспоры. Подготовленная совместно с общественным телевидением Азербайджана программа называется именно так - «Родина недалеко». Это не просто лозунг, это платформа единства.

Период пандемии и, самое главное, акции за рубежом укрепили наше единство. За этот период Госкомитет провел более 200 международных видеоконференций, в большинстве которых участвовал глава организации.

Каждый азербайджанец, живущий за границей, всегда должен помнить, что он является лицом своей Родины, и события показали, что они помнят это. Считаем, что сегодняшнее единство с лозунгом "Карабах - это Азербайджан!" будет вечным", - сказал Вугар Мамедов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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