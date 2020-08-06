Посол Азербайджана в США: Действия Армении подрывают реальные перспективы мирного процесса

БАКУ /Trend/ - Последние действия и заявления Армении явно нарушают существующий формат переговоров и подрывают реальные перспективы мирного процесса.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в опубликованной влиятельным печатным органом США Newsmax статье посла Азербайджана в США Элина Сулейманова.

В статье подчеркивается, что последние боевые действия между Арменией и Азербайджаном в июле произошли в период пика пандемии коронавируса в то время, когда многие страны сфокусировали внимание на здоровье и безопасность своих граждан.

"Несмотря на то, что в самой Армении наблюдается коронавирусный кризис, это не помешало ей напасть на Азербайджан на Товузском участке международной границы.

Тот факт, что армянское нападение произошло в сотнях миль к северу от линии соприкосновения на оккупированных территориях Азербайджана, ясно показывает намерения, стоящие за недавней агрессией.

Затяжной армяно-азербайджанский конфликт остается серьезной угрозой миру и безопасности в обширном евразийском регионе. Незаконная оккупация 20 процентов международно признанной территории Азербайджана и проведенная там Арменией этническая чистка вызвали серьезный гуманитарный кризис, в результате чего один миллион человек покинули свои дома.

Сегодня, спустя 30 лет, вынужденные переселенцы все еще живут в изгнании, не имея возможности вернуться в свои дома.

Несмотря на четыре резолюции Совета Безопасности ООН и множество других международных документов, требующих немедленного вывода армянских войск, Армения игнорирует принципы международного права и усилия Минской группы ОБСЕ под сопредседательством Франции, России и США.

Фактически, недавние действия и заявления Армении явно нарушают существующий формат переговоров и подрывают реальные перспективы мирного процесса.

Несмотря на формальную независимость, Армения никогда не получала полного суверенитета в результате постоянных конфликтов с соседними странами и внешней зависимости.

Ее границы контролируются российскими пограничниками, на ее территории расположена иностранная военная база, и она имеет минимальный контроль над своей экономикой.

Армения сегодня, не имея стратегической ценности, неспособная предпринять шаги в направлении интеграции и развития, является одним из последних осколков бывшего Советского Союза. Также армянское общество по-прежнему сталкивается с такими проблемами, как антисемитизм, сотрудничество с нацистами и связи с террористическими группировками Ближнего Востока.

Армения, в которой наблюдается высокий уровень эмиграции из страны, недавно была признана самой злобной страной в мире. В некоторых случаях эта злость проявляется за пределами страны.

Недавно полиция Лос-Анджелеса начало уголовное расследование в связи с агрессивным нападением армянских радикалов на небольшую группу азербайджанцев в ходе акции протеста перед Генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Всего лишь взгляд на карту показывает, что последствия безответственного милитаристского подхода Армении намного шире.

Южнокавказский регион - одна из важнейших стратегических территорий в мире, состоящая из Армении, Азербайджана и Грузии. К примеру, Азербайджан - единственная страна в мире, граничащая с Россией и Ираном, и при этом важный друг и партнер Израиля.

Кроме того, Азербайджан является неоценимым связующим звеном между Европой и Азией, а столица, Баку, является отправной точкой для нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC). Это трубопровод, который удовлетворяет 40 процентов ежегодной потребностиИзраиля в нефти, и фигурирует в фильме о Джеймсе Бонде «И целого мира мало».

Южный газовый коридор, берущий начало в Азербайджане, соединяет такие шесть стран как Грузия, Турция, Греция, Албания и Италия. Эти трубопроводы, а также железнодорожные пути, соединяющие Азию с Европой, воздушный коридор, по которому осуществляются полеты авиации НАТО в Афганистан, проходят недалеко от района Азербайджана, подвергшегося нападению со стороны Армении.

Армения, которая не вносит вклад в развитие и сотрудничество, пытается оставаться на повестке дня, в очередной раз угрожая энергетической инфраструктуре глобального значения и региональной безопасности.

Армянские силы атакуют район в 15 милях от Южного газового коридора, который будет запущен через несколько месяцев.

Армения атаковала территорию, где части азербайджанской армии на всей протяженности границы были заменены пограничными войсками, а также обстреляла гражданские дома, что привело к человеческим жертвам.

Совершившая нападение на международной границе вдали от линии соприкосновения Армения рассчитывала на поддержку своих союзников в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако попытка Армении расширить масштабы конфликта не удалась, и ОДКБ отклонила просьбу Армении о поддержке, поскольку было ясно, кто начал боевые действия.

Если руководство Армении прислушалось бы к призыву госсекретаря Помпео по субстантивным мирным переговорам и вела бы с Азербайджаном переговоры по существу,это обеспечило бы более светлое будущее армянскому народу и прочный мир во всем регионе Южного Кавказа. Напротив, угрожая важным элементам архитектуры процветания и безопасности региона, Армения вновь проявила себя как деструктивная сила.

Представителям международного сообщества надлежит помочь армянскому народу, объяснив официальному Еревану, что дивиденды мира крайне велики, а последствия агрессии постепенно расширяются", - говорится в статье посла Сулейманова.

С текстом статьи на английском языке можно ознакомиться здесь.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)