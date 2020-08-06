Президент Ильхам Алиев: Даже если цена на нефть будет находиться на уровне 35 долларов, Азербайджан выполнит все свои социальные обязательства

БАКУ /Trend/ - Даже если цена на нефть будет находиться на уровне 35 долларов, Азербайджан выполнит все свои социальные обязательства.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в вступительной речи во время совещания в видеоформате в связи с принятыми в Азербайджане мерами в области борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.

"Должен также отметить, что значительные шаги предприняты и в экономической сфере, вопросах поддержки бизнеса. Сегодня об этом будет доложено, и программы поддержки бизнеса должны осуществляться и впредь. Считаю, что как проекты, запланированные в начале года, предоставление предпринимателям кредитов и субсидий на льготных условиях, стимулирование сельского хозяйства, так и проделанная работа в связи с пандемией полностью отражают нашу политику. Мы вносим поправки в бюджет, этот вопрос уже обсуждается. Милли Меджлис уже проводит обсуждения по этому вопросу. Это еще раз показывает, что в это сложное время государство хочет оказать поддержку каждому гражданину Азербайджана. Потому что когда утверждался наш бюджет, пандемия, конечно, еще не началась", - сказал глава государства.

По его словам, сокращающиеся доходы и увеличивающиеся расходы Азербайджана диктовали необходимость пересмотра бюджета, проведения корректировки, чтобы оказать гражданам максимальную помощь.

"Надеюсь, что в ближайшие дни Милли Меджлис скажет свое слово в связи с корректировкой. Правительство предлагает взять цену на нефть на уровне не 55, а 35 долларов, чтобы мы до конца года планировали наши расходы на основе этого показателя. Это показывает, что Азербайджанское государство готово к любому кризису, так как мы создали такую прочную основу, что предпринимаем правильные шаги в условиях любого кризиса, и даже если цена на нефть будет находиться на уровне 35 долларов, Азербайджан выполнит все свои социальные обязательства, реализует необходимые нашей стране инфраструктурные проекты, хватит и на организацию дополнительных средств для укрепления военного потенциала страны. Что касается корректировки, то, конечно, в первую очередь имеются в виду социальные и другие проекты", - отметил Президент Ильхам Алиев.