Президент Ильхам Алиев провел совещание в видеоформате в связи с проведенными мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 6 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел совещание в видеоформате в связи с проведенными в нашей стране мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.
Как сообщает Trend, глава государства выступил на совещании.
Лента новостей
Скоординированная деятельность азербайджанской диаспоры поставила армянское лобби в тяжелое положение
Оказав Ливану финансовую помощь, Азербайджан в лице Президента Ильхама Алиева продемонстрировал исламскую солидарность - ливанский парламентарий
Президент Ильхам Алиев провел совещание в видеоформате в связи с проведенными мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией (ФОТО)
В Азербайджане для оплаты обучения студентов предусмотрены 40 млн манатов - глава парламентского комитета
В Азербайджане подготовлены предложения о выплате компенсации медработникам, заразившимся коронавирусом
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены еще 109 квартир - минтруда Азербайджана (ФОТО)