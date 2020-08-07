В Азербайджане принято решение о смягчении особого режима карантина (версия 2)
БАКУ /Trend/ - С учетом позитивных тенденций в динамике заражения инфекцией COVİD-19 и необходимости усиления экономической активности Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение разрешить деятельность некоторых областей производства, торговли и обслуживания.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабинет министров, на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гёкгёльского районов с 00:00 10 августа разрешается деятельность по ряду сфер экономической деятельности.
Было отмечено, что согласно соответствующему решению Кабинета министров, в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронском, Бардинском, Сальянском, Хачмазском, Геранбойском, Гейгельском районах с 00:00 10 августа в список разрешенных сфер деятельности добавляются следующие сферы:
- Проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе;
- деятельность торговых объектов по продаже непродовольственных товаров и предметов бытового обслуживания населения (за исключением крупных торговых центров);
- производство машин и оборудования;
- производство электрооборудования;
- производство компьютерной, электронной и оптической продукции;
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;
- производство прочих транспортных средств;
- производство полиграфической продукции;
- изготовление ювелирных изделий;
- производство музыкальных инструментов, спортивных товаров;
- швейное производство;
- текстильная промышленность;
- производство обуви;
- производство кожи и кожаных изделий;
- производство табачных изделий;
- производство прочей промышленной продукции.
Ограничения на количество работников, занятых в следующих сферах деятельности, равные 50 процентам, а также ограничения касательно того, что количество разрешений на передвижение для работников других сфер, которые работают по гражданско-правовому договору, не должно превышать 30 процентов от общего числа работающих на основе трудового договора, отменяются:
- Производство средств повседневного ухода и гигиены;
- производство и ремонт строительной и бытовой техники;
- инженерные услуги и услуги по проектированию;
- производство упаковочной продукции;
- производство изделий из камня, металла и дерева;
- производство и ремонт мебели;
- зоомагазины, в том числе точки корма для животных;
- продажа строительных материалов и предметов домашнего обихода;
- онлайн-продажи;
- химчистка;
- уборка жилых домов, кроме квартир;
- ремонт машин;
- автомойки;
- приюты для животных;
- переводческие услуги.
Въезд и выезд следующих лиц на территорию городов Баку, Сумгаит, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гейгельского районов осуществляется в следующем порядке:
- Лица, желающие присутствовать на похоронах близкого родственника на основании разрешения, полученного через Службу 102 - Колл-центр Службы управления дежурными подразделениями Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики;
- На основании справки, выданной врачом в связи с острой медицинской необходимостью или получением лечения по графику;
- На основании билетов лиц, имеющих билеты на международные и внутренние рейсы, и на основании штампа в паспорте лиц, въехавших в страну через государственную границу.
Обращаясь к гражданам, Оперативный штаб заявляет, что необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, чтобы синхронизировать хозяйственную деятельность с мерами по предотвращению распространения инфекции. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований - единственный способ продолжить и расширить экономическую деятельность.