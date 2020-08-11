Министр иностранных дел Азербайджана встретился с турецким коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Турцию 11 августа встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве иностранных дел, после встречи один на один состоялась расширенная встреча с участием делегаций с обеих сторон.

Министр Мевлют Чавушоглу искренне поприветствовал Джейхуна Байрамова, и выразил удовлетворение по поводу того, что принимает его в Турции.

Стороны выразили удовлетворение развитием отношений во многих областях двусторонней повестки, включая политическую, экономическую, торговую, гуманитарную, культурную, образовательную и другие сферы, обсудили перспективы дальнейшего расширения этих отношений.

Была выражена уверенность в том, что существующее сотрудничество между двумя странами будет продолжено как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Министр Джейхун Байрамов, рассказав о последней провокации, совершенной Арменией в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, с удовлетворением отметив поддержку справедливой позиции Азербайджана, которую как всегда продемонстрировала Турция . Была подчеркнута важность урегулирования армяно-азербайджанского конфликта на основе норм и принципов международного права, в частности уважения суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ государств.

По окончании встречи министры иностранных дел провели брифинг для прессы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)