Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе встретился с членами Американского еврейского комитета (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев встретился с членами Американского еврейского комитета

Как сообщили в четверг Trend в Генконсульстве, по приглашению Лос-Анджелесского офиса одной из самых влиятельных еврейских организаций в Соединенных Штатах и ​​мире Американского еврейского комитета (AJC) генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе и дуайен (председатель) Консульского корпуса в Лос-Анджелесе Насими Агаев выступил с презентацией, посвященной Азербайджану на видеоконференции с участием руководителей AJC и представителей его молодежного крыла ACCESS.

Подробно рассказав в своем выступлении об истории независимости нашей страны Насими Агаев отметил, что в 1918 году азербайджанский народ создал Азербайджанскую Демократическую Республику (АДР), первую азербайджанскую республику, которая вошла в историю как первое светское демократическое государство в мусульманском мире, а также первая мусульманская страна, предоставившая женщинам право голоса.

Предоставив подробную информацию о существующих традициях межрелигиозного согласия, древней толерантности и мультикультурализма в Азербайджане, генконсул отметил, что в стране, где большинство населения - мусульмане, люди христианской, иудейской и других религий наряду с мусульманской живут в согласии, взаимопонимании, в условиях добрососедства и мире.

Генеральный консул подчеркнул, что Азербайджан успешно сотрудничает с Израилем, а также с AJC в различных сферах, и эти отношения с каждым годом расширяются за счет взаимных визитов на высоком уровне.

Затем Агаев рассказал об армяно-азербайджанском конфликте, политике агрессии и этнической чистки, проводимой Арменией против нашей страны, последней провокации страны-оккупанта, а также о насилии, совершенном радикальными армянами против членов азербайджанской общины в Лос-Анджелесе 21 июля. Он подчеркнул, что азербайджанская сторона высоко оценила тот факт, что AJC сразу же после этих событий жестко осудила эти зверства, охарактеризовав это, как хороший пример солидарности азербайджанского и еврейского народов, которую они всегда проявляли друг к другу как в хорошие, так и в трудные времена.

После презентации генконсул ответил на вопросы участников видеоконференции.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)