The Jewish Press: Сотни евреев азербайджанского происхождения, проживающих в Израиле, выступили против армянской агрессии (ФОТО)

Политика 13 августа 2020 17:55 (UTC+04:00)
The Jewish Press: Сотни евреев азербайджанского происхождения, проживающих в Израиле, выступили против армянской агрессии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Около 600 евреев азербайджанского происхождения прошли маршем через древний город Яффо в Тель-Авив-Яффо в понедельник, а затем собрались возле Армянского культурного центра и Армянской церкви. Их разгневал тот факт, что во время ожесточенных боевых операций, продолжавшихся в течение нескольких дней в Товузском районе Азербайджана, в результате артиллерийского огня армян погибли 12 азербайджанских военнослужащих и 76-летний мирный житель.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в своей статье под заголовком "Сотни азербайджанских евреев, проживающих в Израиле, выступили против армянской агрессии" написала на сайте влиятельного информационного агентства Jewish Press израильский журналист и политический аналитик Рахель Авраам.

Автор статьи отмечает, что на демонстрации выступил раввин Шмуэль Симан Тов. Раввин сообщил, что армяне убили его зятя и брата. Он, отметив оккупацию Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в нарушение четырех резолюций Совета Безопасности ООН, обвинил Армению в незаконной оккупации.

"Мы требуем вывода армянских вооруженных сил из исторического Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и семи прилегающих районов. Азербайджан и Израиль солидарны", - сказал Симан Тов.

Один из организаторов демонстрации, израильский политолог Арье Гут также заявил, что Карабах оккупирован армянами.

"От имени диаспоры азербайджанских еврев в Израиле я заявляю, что эта демонстрация в поддержку Азербайджана и азербайджанских солдат носит абсолютно мирный характер. Мы, переехавшие из Азербайджана в Израиль, и живущие в настоящее время здесь граждане в соответствии с израильским законодательством имеем право проводить демонстрации там, где мы сочтем необходимым. Мы не намерены совершать какие-либо провокации против Армянского культурного центра или Армянской церкви. Мы лишь требуем того, чтобы Армения выполнила четыре резолюции Совета Безопасности ООН и освободила Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана, которые являются международно признанными историческими территориями Азербайджана, миллион азербайджанских беженцев вернулись на свои земли", - сказал Арье Гут.

Политолог отметил, что Армения всеми силами стремится испортить израильско-азербайджанские отношения.

"Они не смогут этого сделать. Азербайджан - реальный стратегический партнер Израиля в мире. Азербайджан - образец мультикультурализма и толерантности. Сегодня в Азербайджане есть 25-тысячная еврейская община. А как насчет Армении? - Евреев там почти нет. В Армении проживает около 50 этнических евреев.

Четыре года назад в Ереване установили памятник антисемиту, нацистскому пособнику Гарегину Нжде. Как нам, израильтянам, реагировать на это?!

Почитание памяти пособников нацистов - оскорбление памяти жертв Холокоста. Лично мой дедушка потерял всех членов семьи в результате нацистских зверств в Украине. Для меня это невыносимая боль. Уже не секрет, что идеология фашизма в Армении, память армянских фашистов, тесно сотрудничавших с нацистской Германией, пропагандируется на государственном уровне.

Возмутительный факт, что фашистская идеология под названием «нждеизм» включена в программы армянских учебных заведений, и молодое поколение воспитывается в этом духе. Еврейский народ никогда не забудет зверства, совершенные 20-тысячным армянским легионом во главе с Нжде во время Второй мировой войны. Исторические документы подтверждают, что целью Армянского легиона, возглавляемого Нжде, было нападение на дома евреев, непригодных для немецкой армии, их разрушение. Именно в результате действий армянского легиона города Симферополь, Евпатория, Алушта, Керчь и Феодосия, а также другие районы Западного Крыма были полностью «очищены» от евреев. Теперь Гарегин Нжден объявлен национальным героем, и ему поставили памятник в центре Еревана. Он был фашистом, но, поскольку он армянин, его считают национальным героем", - подчеркнул Арье Гут.

Руководитель "Дома Азербайджана в Израиле" Ширин Нехамия Михаэли поблагодарила соотечественников, которые поддержали это шествие.

"На древней азербайджанской земле всегда были иудаизм, ислам и христианство. Этот край по-прежнему демонстрирует религиозную терпимость. Азербайджанцы и евреи веками жили в братстве. Их объединяет общая судьба и общая история. Обращаясь ко всему миру и, самое главное, к армянам-оккупантам, мы со всей ответственностью заявляем, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт - это также наша трагедия, наша боль, потому что справедливость на стороне Азербайджана.

Евреи и азербайджанцы всегда вместе сражались в этой ужасной войне против захватчиков. Они вместе сражались, как жили вместе, дразделяли радость друг друга. Мы, евреи родом из Азербайджана, гордимся тем, что наш брат Альберт Агарунов был одним из первых национальных героев независимого Азербайджана в этой войне против армянских агрессоров. Он стал символом мужества и братства азербайджанского и еврейского народов", - подчеркнул Нехамия Михаэли.

Участник акции по имени Фирудин сказал, что причиной его участия в акции протеста стала оккупация Арменией азербайджанских земель.

"Мы хотим вернуть нашу землю, чтобы беженцы могли вернуться домой. В связи с оккупацией Нагорного Карабаха и семи прилегающих регионов Азербайджана в среднем каждый седьмой гражданин страны является беженцем или вынужденным переселенцем. По этой причине многие люди остались без крова. Хуже всего, что армяне хотят захватить еще больше земель. Они хотят захватить территорию от Черного до Каспийского моря", - сказал демонстрант.

"В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении совершили акт геноцида против мирного населения азербайджанского города Ходжалы. В этой кровавой бойне 613 человек были убиты, 487 ранены, 1275 стариков, женщин и детей подверглись пыткам и оскорблениям. Причина уничтожения мирных жителей Ходжалы была только одна - все они были азербайджанцами. Эту дикую жестокость в отношении ни в чем не повинных детей, женщин и стариков невозможно описать. Это не только трагедия поколения конца двадцатого века, но и одно из самых ужасных преступлений в истории человечества. Но к сожалению, недавние события показали, что проблема все еще существует. Двадцать процентов территории Азербайджана находится под оккупацией. Мы хотим, чтобы международное сообщество приняло необходимые меры и чтобы восторжествовала справедливость для Азербайджан", - сказал другая участница акции Мари Рянороски.

Автор статьи сообщает, что протестующие скандировали такие лозунги, как "Остановите армянскую агрессию против Карабаха", "Конец армянской оккупации", "Карабах - историческая земля Азербайджана", "Карабах - это Азербайджана", "Карабах - наш", "Израиль уважает территориальную целостность Азербайджана".

На транспарантах в руках демонстрантов было написано: "Нацист и антисемит - генерал Нжде ложится пятном на память жертв Холокоста", "Остановите армянскую оккупацию: почтим память детей Ходжалы", "Остановите армянский терроризм против Азербайджана" и другие.

В эксклюзивном интервью политического эксперта Арье Гута говорится, что недавние военные столкновения на азербайджано-армянской границе произошли на расстоянии 300 километров от оккупированных Арменией Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана.

"Если предыдущие правящие режимы Армении пытались избежать провокаций на границе между двумя странами, нынешний режим движется в совершенно ином направлении. Почему официальный Ереван решил осуществить военную авантюру и провокацию не в оккупированном нагорно-карабахском регионе, а на государственной границе?

"Перенос боевых действий с линии соприкосновения в Карабахе на государственную границу можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, год назад правительство Азербайджана приняло решение о передаче контроля над государственной границей с Арменией от министерства обороны Государственной пограничной службе. Это решение вызвало в Армении истерику. Они хотели, чтобы граница сохраняла статус зоны боевых действий. Это позволило бы вооруженным силам Армении проникать на территорию Азербайджана.

Во-вторых, целью Армении было вовлечение в армяно-азербайджанский конфликт военно-политических организаций, членом которых она является, и тем самым снять с себя ответственность за оккупацию и применение силы против Азербайджана.

Провокация, совершенная Арменией на границе с Азербайджаном, еще раз доказывает, что официальный Ереван не заинтересован в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта путем переговоров" - сказал Гут.

По его словам, этим руководство Армении пытается осложнить ситуацию на фоне обострения социально-экономических проблем, связанных с повсеместным распространением COVID-19 в Армении.

"Наряду с пандемией COVID-19 в Армении существует множество внутренних экономических проблем, таких как отключения электричества, глубокий экономический кризис, уровень безработицы в 30 процентов и уровень бедности в 50 процентов. Другими словами, нынешний премьер-министр Армении пытается сохранить свою власть, отвлекая внимание своего народа от внутренних проблем, провоцируя военные действия на границе с Азербайджаном, однако некоторые из этих внутренних проблем были значительно обострены пандемией коронавируса.

Община азербайджанских евреев в Израиле решила провести акцию протеста в Тель-Авиве, несмотря на угрозу пандемии коронавируса.

Мы, евреи из Азербайджана, выражаем протест против провокаций Армении и поддержку Азербайджану. Эта демонстрация отличается от демонстраций в США и других частях мира. Если бы не было полиции, армяне напали бы на нас, как они это сделали в Лос-Анджелесе и других местах. Я пригласил полицию, чтобы армяне не совершили провокации", - подытожил Арье Гут.

(Текст: Турал Гараджаев)

The Jewish Press: Сотни евреев азербайджанского происхождения, проживающих в Израиле, выступили против армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Image
The Jewish Press: Сотни евреев азербайджанского происхождения, проживающих в Израиле, выступили против армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Image
The Jewish Press: Сотни евреев азербайджанского происхождения, проживающих в Израиле, выступили против армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Image
The Jewish Press: Сотни евреев азербайджанского происхождения, проживающих в Израиле, выступили против армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Image
The Jewish Press: Сотни евреев азербайджанского происхождения, проживающих в Израиле, выступили против армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
The Jewish Press: Сотни евреев азербайджанского происхождения, проживающих в Израиле, выступили против армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
The Jewish Press: Сотни евреев азербайджанского происхождения, проживающих в Израиле, выступили против армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
The Jewish Press: Сотни евреев азербайджанского происхождения, проживающих в Израиле, выступили против армянской агрессии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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