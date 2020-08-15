Очередной публичный бред Пашиняна - в эфире британского телеканала - депутат

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян понес бред в эфире программы HARD Talk телеканала BBC и вновь опозорился. Необоснованные заявления премьера в очередной раз выявили незнание истории и общую безграмотность главы правительства страны-оккупанта Армении. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса Азербайджана Вугар Искендеров.

По его словам, Пашиняну необходимо повторно изучить, причем тщательно, реальную историю региона, в котором он живет: "Свою сентенцию "Карабах - это Армения и точка!" он попытался обосновать якобы "тысячелетней историей", но крайне глупо и нелепо. Лучший ответ на этот бред уже дал Президент Ильхам Алиев. Всем известно, что оккупированный нагорно-карабахский регион исторически является неотъемлемой частью Азербайджана. Это неоднократно подтверждено историческими и научными фактами. Армянское население целенаправленно переселили на эти территории позже и есть очевидные факты, подтверждающие это. Вместо того чтобы извлечь урок из фиаско своих предыдущих провокационных выступлений, Пашинян вновь тщетно пытается своими россказнями ввести в заблуждение мировое сообщества.

Однако в интервью BBC Пашинян не ограничился тривиальными попытками фальсификации истории. Отвечая на вопрос о боях в Товузе в июле этого года, премьер-министр страны-оккупанта обвинил Азербайджан в "совершении первого нападения", при том, что и военная провокация Армении и их коварные планы уже публично разоблачены.

Явное отрицание Пашиняном преступления против человечности в Ходжалы также является примером его цинизма и стремления избежать ответственности. Однако эти его попытки не дадут результата. Такие уловки с целью оправдания Армении уже не работают. Сегодня мир знает правду о конфликте и заявляет, что Армения - страна-оккупант. Поэтому Пашиняну следует сделать выводы из своих абсурдных "исторических ошибок" и задуматься о прекращении оккупации международно признанных территорий Азербайджана", - сказал он.