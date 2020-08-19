В Азербайджане будет отмечаться 100-летний юбилей Гасана Сеидбейли - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Гасана Сеидбейли.

В декабре 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения известного представителя азербайджанской культуры, кинодраматурга, режиссера и сценариста, народного артиста Гасана Мехти оглу Сеидбейли.

Согласно распоряжению, министерству культуры, с учетом предложений Союза кинематографистов Азербайджана и Союза писателей Азербайджана, поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 100-летним юбилеем народного артиста Гасана Сеидбейли.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.