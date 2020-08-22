Не для того в Азербайджане создавалось правовое государство, чтобы покрывать чьи-либо правонарушения - депутат

БАКУ /Trend/ - Идея о том, что закон не может быть применен в моем отношении или я не могу заразиться вирусом, абсурдна и является проявлением невежества. Не для того в Азербайджане создавалось правовое государство, чтобы покрывать чьи-либо правонарушения, наоборот - чтобы каждый правонарушитель был привлечен ответственности.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, перед законом все равны, но есть определенные люди, которые должны подавать пример, максимально строго следуя закону. Эта группа людей имеющих высокий социальный статус в обществе и занимающих должности в различных структурах.

"Они несут большую социальную ответственность, поскольку эти люди всегда находятся в центре общественного внимания. Юридическая ответственность за нарушение закона также не одинакова. Например, физические лица несут меньшую ответственность за одно и то же нарушение, должностные лица несут в некоторой степени большую ответственность, а юридические лица несут наибольшую ответственность и соответственно штрафуются. Другими словами, по мере роста статуса каждого человека адекватно растет его социальная ответственность, обязательства перед законом", - сказал Хикмет Бабаоглу.

Депутат подчеркнул, что борьба с пандемией вынуждает нас жить в особом режиме, который мы называем режимом карантина, что это очень важно с точки зрения общественных интересов:

"Соблюдение правил, принятых Оперативным штабом, является главной обязанностью каждого гражданина. В такие периоды в обществе повышается социальная чувствительность, внимание общественности сосредотачивается на соответствующей социальной группе. В такие моменты образцовое поведение этой группы лиц становится еще более актуальным. Именно в связи с этим мы наблюдаем резкую общественную реакция на организованную в семье достаточно известного экс-депутата Ильхама Алиева свадебную церемонию и присутствующих на ней гостей."

Сейчас общественность волнует вопрос о том, в чем заключалась цель проведения в столь чувствительное время запрещенного мероприятия? Неужели организаторы свадьбы не просчитали, какой резонанс вызовет это мероприятие в обществе? Неужто они не подумали, какую это мероприятие принесет пользу с точки зрения наших общественных интересов?

Поэтому, если они считали, что об этой церемонии никто не узнает и поэтому можно тайно нарушать закон, то это по крайней мере наивно. Но если есть другие, неизвестные нам мотивы, это еще хуже. Одним из самых неприятных моментов является то, что некоторые гости своими заявлениями спровоцировали общественное мнение. Такие мысли, как "тот, кто снимет меня будут найден, или меня позвали - как не пойти!" - означает эксплуатировать национальные моральные ценности нашего народа. Пандемия - это своеобразная война, и на этой войне мы все должны однозначно поддержать легитимного представителя нашей народной воли Президента Ильхама Алиева. Перед законом должны быть равны все, кто его нарушает - и депутаты и чиновники и ученые", - сказал Хикмет Бабаоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)