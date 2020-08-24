Президент Ильхам Алиев принял назначенных глав Исполнительной власти в формате видеоконференции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял в формате видеоконфренции Фаига Гурбетова, в связи с назначением его на должность главы Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова, в связи с назначением его на должность главы Исполнительной власти Саатлинского района, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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Президент Ильхам Алиев принял назначенных глав Исполнительной власти в формате видеоконференции (ФОТО)
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