Президент Ильхам Алиев принял назначенных глав Исполнительной власти в формате видеоконференции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял в формате видеоконфренции Фаига Гурбетова, в связи с назначением его на должность главы Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова, в связи с назначением его на должность главы Исполнительной власти Саатлинского района, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.