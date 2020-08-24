Джейхун Байрамов выразил соболезнования Грузии

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с аварией, произошедшей в Грузии.

Как передает в понедельник Trend, соответствующая публикация была размещена на странице министра в Twitter.

"Выражаю соболезнования близким людей, трагически погибших в дорожной аварии на шоссе Шатили муниципалитета Душети в Грузии, пострадавшим желаю скорейшего выздоравливания. Наша поддержка и солидарность с дружественным народом Грузии", - говорится в публикации.

(Текст: Турал Гараджаев)