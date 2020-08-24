Главное поручение Президента Азербайджана - чтобы чиновники своим поведением завоевали уважение народа, были скромными — депутат

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев, неоднократно заявлявший в своих выступлениях на различных встречах и мероприятиях: "Я слуга народа", всегда учитывает интересы нашего народа, и во всех своих решениях в первую очередь думает о народе.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

По его словам, в то же время глава государства всегда призывает чиновников достойно служить народу, а в отношении чиновников, отступивших от этих принципов, занимает непримиримую позицию.

"Как известно, такого же подхода к народу глава государства ожидает от каждого государственного чиновника. В этой связи основная задача, поставленная главой государства, который в своих выступлениях говорит: "Каждый чиновник должен быть слугой народа", заключается в том, чтобы чиновники, а также их близкие родственники, своим поведением завоевали уважение народа, были скромными", - отметил Искендеров.

Он отметил, что в ходе приема в видеоформате Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района 24 августа Президент Ильхам Алиев вновь затронул эти моменты.

"Глава государства, вновь напомнив новоназначенным главам ИВ важные для чиновников моменты, отметил: "Порой некоторые чиновники мелкого пошиба ведут себя так, словно весь мир в долгу перед ними. Ведут себя как ханы, беки, смотрят на людей сверху вниз. Я неоднократно говорил, что все государственные чиновники во главе с Президентом являются слугами народа. Мы находимся здесь именно для этого. Поэтому народ оказал мне доверие. И я требую этого от всех назначаемых мною кадров". Однако, как отметил глава государства, к сожалению, зачастую государственные чиновники не могут вести себя. Они считают, что им предоставлены какие-то особые привилегии. Они нарушают законы, в некоторых случаях нарушают очень серьезно", - подчеркнул Вугар Искендеров.

По его словам, во время своего выступления глава государства также заявил, что такие чиновники нарушают традиционные нормы поведения, сформировавшиеся в нашем обществе.

"Как и подчеркнул глава государства, считающие себя выше народа, относящиеся к нему свысока либо несут наказание в административном порядке, либо привлекаются к уголовной ответственности. Отметив в своем выступлении, что руководителя украшает скромность, Президент Ильхам Алиев сказал: "Во-вторых, руководитель должен иметь моральное право требовать чего-то от людей, находящихся в его подчинении. Если такого морального права нет, то говорите и делайте, что хотите, ни уважения, ни симпатии к вам не будет. Поэтому вы должны быть примером и в быту, и в работе, должны вести себя скромно". Эти слова были очередным предупреждением. Считаю, что каждый чиновник должен сделать выводы из этого предупреждения, и организовать свою работу на требуемом уровне", - сказал Искендеров.

Он добавил, что этот прием также запомнился другим важным призывом главы государства.

"Затронув в своей речи важность правильных шагов в кадровой политике, Президент Ильхам Алиев сказал, что порой руководители выдвигают близкие и преданные им кадры, не учитывая других их особенностей. Глава государства отметил, что в первую очередь следует выдвигать людей, преданных не какому-то чиновнику, а государству, Родине. Необходимо выдвигать патриотичных, воспитанных в национальном духе, на основе национальных ценностей людей, для которых независимость, наша независимая жизнь превыше всего, и конечно, профессионализм этих людей тоже должен быть на высоком уровне. Сказав, что кадровая политика должна строиться на основе именно этих принципов, глава государства заявил, что основными принципами работы глав исполнительной власти должны стать верность Родине, государству, профессионализм, прозрачность, честность", - подытожил Вугар Искендеров.

(Текст: Турал Гараджаев)