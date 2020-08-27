Ректор Первого Московского государственного медицинского университета поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

БАКУ /Trend/ - Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Петр Глыбочко направил Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительной письмо по случаю дня рождения.

"Уважаемая Мехрибан Ариф гызы.

Позвольте от имени Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова и от себя лично поздравить Вас с днем рождения.

Вы как выдающийся государственный и общественный деятель неустанно заботитесь о благе людей и вносите огромный вклад в развитие здравоохранения, науки и культуры. Мы благодарны Вам за те силы и энергию, которые Вы отдаете международным инновационным проектам в медицинском образовании, среди которых есть и Бакинский филиал Сеченовского университета.

Мне бы хотелось пожелать Вам всего самого наилучшего, благополучия, процветания, сил для новых свершений, крепкого здоровья и счастья", - говорится в поздравительном письме.