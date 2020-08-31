Политолог: У Армении нет человеческих ресурсов для нужд обороны, в армии отсутствует дисциплина

БАКУ /Trend/ - В Армении на обсуждение вынесены поправки в закон «Об обороне», согласно которым в стране предполагается создание добровольческих отрядов. Армения переживает серьезную демографическую проблему, и не имеет человеческих ресурсов для организации обороны.

Об этом в понедельник сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

Гасанова отметила, что еще одна проблема заключается в том, что центральная власть не способна контролировать армию, и потому не доверяет ей: «Эти факторы заставляют Пашиняна формировать лояльные лично ему дополнительные силы, чтобы укрепить свою власть. Пашинян пытается активнее использовать силовой фактор во внутренней политике. К создаваемым отрядам будут привлекаться иностранные наемники. Перечисленные факты еще раз доказывают, что армянская армия слаба, поэтому на повестке дня вопрос использования возможностей добровольцев. Кроме того, народ не доверяет властям и армии, поэтому никто не хочет идти служить. В связи с этим широко применяется практика использования иностранных наемников, поскольку не хватает призывников. В отличие от Армении, государственной политикой которой является террор, под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженные силы Азербайджана укомплектованы профессиональными военнослужащими, имеют в арсенале современнейшее вооружение и военную технику».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)