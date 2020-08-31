Идея переселения армянских семей из Ливана в Нагорный Карабах крайне опасна и противоречит международному праву — депутат

БАКУ /Trend/ - Незаконная деятельность и провокации армян на оккупированных территориях Азербайджана продолжаются. На днях глава так называемого "режима" Араик Арутюнян обсудил с католикосом Киликии Арамом I переселение группы армянских семей из Ливана в Нагорный Карабах. Это очень опасная тенденция, которая противоречит международному праву.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, прежде всего, это противоречит Женевской конвенции 1949 года и протоколу к ней.

"Такие факты ни в коем случае не должны быть упущены сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и фиксируя их, следует принимать соответствующие меры для их предотвращения в будущем. Вторая опасная проблема заключается в том, что в Армении недавно актуализировался вопрос внесения поправок в закон о призыве на воинскую службу. Это означает, что будет открыт законный способ набора добровольцев в армянскую армию, и под этим перелогом в нее будут привлечены многочисленные террористы. Таким образом, связав эти два факта, можно сделать вывод, что среди семей, перемещенных из Ливана, может быть большое количество террористов, поскольку Ливан всегда был местом , базирования и подготовки террористов. Террористическая организация АСАЛА была создана в 1875 году именно в Ливане. Эта классическая традиция продолжается и сегодня. Поэтому, по сути, здесь следует обратить особое внимание на два вопроса: один - это незаконное заселение, а другой - обострение ситуации в регионе путем доставки террористов на Южный Кавказ", - подчеркнул Хикмет Бабаоглу.

Он также отметил, что прежде всего на данный факт должны отреагировать сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

"И если они действительно не хотят нагнетания напряженности в регионе, хотят решить проблему мирным путем, то должны пресекать такие шаги. Они должны оказать давление на страну-оккупанта. В противном случае Азербайджан предпримет все необходимые шаги для восстановления своей территориальной целостности", - подытожил Бабаоглу.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)