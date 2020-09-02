МИД Азербайджана прокомментировал публикацию российского издания «Независимая газета» (версия 2)

(Первая версия в 11:55)

БАКУ /Trend/ - Мы в очередной раз наблюдаем, как в отношении Азербайджана распространяется необоснованная, не опирающаяся на факты или достоверные источники и абсолютно не соответствующая действительности информация. МИД Азербайджана расценивает это как грязную клеветническую кампанию, развернутую против нашей страны.

Об этом в среду сказала Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопросы связанные с публикацией в российском издании «Независимая газета».

Отметим, что в российском издании "Независимая газета" вышла публикация, в которой сообщается, что якобы из Сирии в Азербайджан переброшены боевики, которых готовят к «молниеносной войне» с Арменией.

Комментируя это Абдуллаева отметила, что ни у кого нет сомнений в том, что за этой фальшивой кампанией стоит Армения, которая сама привлекает в рамках захватнической политики против Азербайджана наемников и террористов из ближневосточного региона: «Всем хорошо известно об объявлении национальным героем в Армении Монте Мелконяна, являвшегося одним из руководителей террористической организации «ASALA», непосредственно принимавшего участие в оккупации Нагорно-карабахского региона Азербайджана и долгие годы действовавшего как член террористической организации в Ливане. Акты «героизма» этого ярого террориста вошли в учебники средней школы в Армении. Цель распространения этой лживой информации в отношении Азербайджана Арменией, столкнувшейся с проблемой мобилизации в армию и планирующей привлечение в свою армию вооруженных отрядов на добровольной основе, в том числе, иностранных наемников, - отвлечь внимание международного сообщества от своих грязных планов. Подчеркиваем, что Азербайджан обладает сильной и профессиональной армией и не нуждается ни в какой внешней силе, чтобы дать достойный отпор силам противника и восстановить свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова.)