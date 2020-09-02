Срок ареста экс-начальника Госслужбы при минкультуре Азербайджана продлен на 3 месяца

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа по продлению срока меры пресечения в виде ареста в отношении экс-начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Султанова Закира Имран оглу, задержанного в ходе операции Службы государственной безопасности.

Как передает в среду Trend, представление следственного органа было удовлетворено и решением суда срок меры пресечения в виде ареста в отношении Султанова был продлен еще на три месяца.

Отметим, что в рамках уголовного дела, возбужденного в Службе Государственной безопасности Азербайджана, экс-заместитель министра культуры Рафиг Байрамов привлечен к следствию в качестве подозреваемого по статьям злоупотребление должностными полномочиями, присвоение и служебный подлог, а экс-начальник Госслужбы Закир Султанов - по статьям злоупотребление должностными полномочиями и присвоение.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)