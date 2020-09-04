Президент Азербайджана довел до внимания, что во главе всей дипломатии и политики стоят азербайджано-турецкие отношения - депутат

БАКУ /Trend/ - Самая лучшая дипломатия – это решимость защищать национальные интересы, самая правильная политика – честность. Президента Азербайджана знают не только как профессионального политика, всегда отстаивающего национальные интересы своей страны, но и как сильного дипломата.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Депутат отметил, что мы неоднократно были свидетелями того, как Президент Ильхам Алиев в сложнейших условиях легко и просто преодолевал дипломатические нападки на Азербайджан и его союзников, давал на них достойный ответ: «Мы видели это на различных международных мероприятиях, двусторонних и многосторонних встречах, дебатах, организованных на международных конференциях. Поэтому Азербайджан признан как государство, проводящее абсолютно независимую политику по защите своих национальных интересов, и как настоящий надежный друг, защищающий интересы своих партнеров и союзников. К примеру, на саммите, посвященном пятилетию программы «Восточного партнерства», с участием глав государств и правительств в Праге 24 апреля 2014 года, Президент Ильхам Алиев жестко ответил на нападки тогдашнего президента Армении Сержа Саргсяна, заявив: «…Президент Армении, пользуясь случаем, вновь совершает нападки на Турцию. Делать это легко, так как представителей Турции за этим столом нет. Но я здесь, и могу сказать, почему закрыта турецко-армянская граница».

Эта дипломатическая решимость создала эффект пощечины Саргсяну. Вчера, Президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты посла Греции, открыто и прозрачно довел до его сведения, что Греция, Кипр и Армения, создав трехсторонний военный союз, осуществляют антиазербайджанскую деятельность. Военное сотрудничество между Грецией и Арменией вызывает серьезную обеспокоенность в Азербайджане, потому что «Армения - страна, оккупировавшая наши территории. Она совершила акт геноцида в Ходжалы, изгнала из своих домов один миллион азербайджанцев, разрушила наши исторические, культурные, религиозные памятники, осуществила политику этнической чистки на оккупированных территориях, нарушает международное право и не выполняет резолюции Совета Безопасности ООН и других организаций».

Эта позиция показала, что национальные интересы превыше всего, что стало уроком дипломатии высокого качества. Можно быть уверенным в том, что каждый извлек из этого необходимые выводы. Другая, не менее важная позиция заключается в том, что Президент Азербайджана заявил, что турецко-азербайджанские отношения являются основой нашей политики и дипломатии. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что «Турция является для нас не только другом и партнером, но и братской страной. Мы без всяких колебаний поддерживаем и всегда будем поддерживать Турцию. Такую же поддержку оказывают нам и наши турецкие братья. Они поддерживают Азербайджан во всех вопросах и мы поддерживаем их во всех вопросах, в том числе, в связи с разведкой в Восточном Средиземноморье. Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию». Эти слова лучшая оценка турецко-азербайджанского братства, философия «одна нация, два государства» восторжествовала в системе международных отношений. Бесспорно, столь принципиальная и решительная политика лучшее средство по защите наших национальных интересов».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)