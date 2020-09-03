Призывы Президента Ильхама Алиева - послание мировому сообществу - эксперт

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев является политическим лидером международного масштаба, который решительно высказывает свое мнение и выражает свои взгляды. Мы неоднократно, как это происходит на самых престижных трибунах.

Об этом в четверг сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя заявления, которые озвучил глава государства, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Греции в Азербайджане.

По словам эксперта, Президент Ильхам Алиев всегда на самом высоком уровне представляет позиции своего народа и государства, и наряду с этим ставит во главу угла фактор справедливой политики. Глава государства демонстрирует исключительную политическую компетентность на различных встречах и приемах.

"В частности, Президент Азербайджана, действуя в национальных интересах, поднял этот вопрос, принимая верительные грамоты посла Греции. Таким образом, Президент Азербайджана, комментируя вопрос военного сотрудничества Греции, Кипра и Армении, отметил неприемлемость защиты агрессора, а также заинтересованность Греции в сотрудничестве с Азербайджаном и призвал эту страну встать на сторону справедливости. Президент Азербайджана предельно ясно дал понять, что турецко-азербайджанская дружба и братство нерушимы и, как Турция всегда с Азербайджаном, так и Азербайджан всегда будет с Турцией. Тем самым, глава государства, комментируя кризис в Восточном Средиземноморье, продемонстрировал поддержку братской Турции и в этом вопросе", - сказал Бахруз Гулиев.

Эксперт считает, что демонстрация такой решимости Президентом Ильхамом Алиевым получила высокую оценку со стороны народов Азербайджана и Турции.

"Официальные лица Турции уже подчеркивают, что гордятся этим шагом Президента Азербайджана. Также считаю, что призывы главы государства одновременно являются посланием странам мира, в частности государствам Европы и Запада, приверженным справедливой политике, и несомненным подтверждением нерушимого единства Азербайджана и Турции", - добавил Бахруз Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)