Министр обороны Азербайджана принял участие в заседании министров обороны СНГ в Москве

Политика 4 сентября 2020 17:50 (UTC+04:00)
Министр обороны Азербайджана принял участие в заседании министров обороны СНГ в Москве

БАКУ /Trend/ - Находящийся с рабочим визитом в России министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов четвертого сентября принял участие в очередном заседании министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств и государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны, в своем выступлении генерал-полковник Закир Гасанов довел до сведения участников заседания, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт продолжается уже долгие годы, в результате чего свыше миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Министр обороны Азербайджана подчеркнул, что факт оккупации 20 процентов нашей территории страной-членом СНГ противоречит нормам и принципам международного права, в том числе и этого содружества.

Отметив, что масштабная провокация, совершенная Арменией в направлении Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы создала угрозу для региональной безопасности, министр обороны также сообщил, что официальный Ереван стремится нанести ущерб отношениям между Азербайджаном и странами-членами СНГ.

В завершение заседания было подписано совместное заявление в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и завершения Второй мировой войны.

Подписавшие заявление министры обороны, выразив свое отношение по ряду вопросов, подтвердили приверженность целям и принципам ООН, принятым нормам международного права, в частности принципам суверенитета и территориальной целостности.

(Текст: Турал Гараджаев)

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