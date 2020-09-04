Глава МИД Азербайджана встретился с послом Казахстана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов четвертого сентября принял посла Казахстана в Азербайджана Сержана Абдыкаримова.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов с удовлетворением рассказал об основанных на общих исторических, культурных и религиозных корнях и развивающихся на высоком уровне отношениях между двумя странами. Было отмечено, что дружба и сотрудничество, заложенные общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым и первым Президентом Казахстана - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым с первых лет независимости, в настоящее время успешно продолжаются главами обоих государств.

Стороны обменялись мнениями о развивающихся отношениях между двумя странами в политической, экономической, торговой, гуманитарной, культурной, научной, образовательной и других сферах, а также возможностях дальнейшего расширения связей.

Помимо успешно развивающихся отношений в двустороннем контексте, стороны также обсудили вопросы продолжающего сотрудничества и взаимной поддержки на многосторонних платформах, в том числе в Тюркском совете, ТРАСЕКА и других организациях.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о представляющей угрозу региональной безопасности агрессивной политике Армении, в том числе недавней военной провокации, совершенной этой страной на азербайджано-армянской границе, и напряженной ситуации в регионе. Министр Джейхун Байрамов сообщил, что единственным путем обеспечения в регионе устойчивого мира, безопасности и благосостояния является именно вывод оккупационных сил Армении из Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана, оккупированных Арменией, чего требуют резолюции Совета безопасности ООН и небезызвестные постановления и документы других организаций.

Выразив признательность за теплый прием, посол отметил, что министр иностранных дел Казахстана поздравил Джейхуна Байрамова с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.

Посол выразил уверенность в том, что существующее взаимодействие по реализации ряда вопросов повестки двустороннего сотрудничества будет продолжено на высоком уровне.

Касательно армяно-азербайджанского конфликта, посол Сержан Абдыкаримов подчеркнул, что Казахстан поддерживает мирное урегулирование конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и в рамках Минской группы ОБСЕ.

В ходе встречи стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)