Спикер Милли Меджлиса встретилась с абитуриентами, показавшими высокие результаты на вступительных экзаменах (ФОТО)

Политика 5 сентября 2020 16:16 (UTC+04:00)
Спикер Милли Меджлиса встретилась с абитуриентами, показавшими высокие результаты на вступительных экзаменах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова встретилась с абитуриентами из Шамкирского района, показавшими высокие результаты на вступительных экзаменах в вузы.

Как сообщили в субботу Trend в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, встреча с абитуриентами из Шамкирского района, от которого спикер парламента избрана депутатом, прошла в формате видеоконференции.

Поздравив абитуриентов с успешной сдачей экзаменов, председатель Милли Меджлиса отметила, что эти достижения являются ярким показателем эффективности политики, проводимой в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева и реализованных в сфере образования проектов.

"Это достижение также является вознаграждением за ваш многолетний труд, упорство. В то же время — это результат работы ваших учителей, которые вложили много труда, чтобы вы получили хорошее образование, поступили в вузы. Разумеется, и родители самоотверженно поддерживали вас материально и морально, и думаю, по праву гордятся вашими достижениями", - подчеркнула Сахиба Гафарова.

Спикер отметила, что в настоящее время развитие любой страны и нации наряду с другими важными факторами, зависит от общего уровня развития молодежи, которая является активной частью общества.

"Наша молодежь активна и способна преодолевать новые вызовы меняющегося мира. Уважаемый Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях всегда высоко отзывается о роли нашей молодежи. В нашей стране для молодежи создаются широкие возможности, государство проявляет к ней особое внимание и заботу. Регулярно реализуются государственные программы в рамках молодежной политики. Для получения хорошего образования молодому поколению на самом высоком уровне создаются возможности. Сегодня молодые люди назначаются на высокие должности. Я рада, что и в Шамкирском районе молодежь проявляет активность в самых различных областях, поддерживают проводимую в районе работу", - сказала Гафарова.

Она подчеркнула, что сегодня у нашей молодежи есть большие возможности для работы над собой, получения высшего образования,становления в качестве образованных, способных кадров и служения нашему народу и государству.

"Следует отметить, что сегодня развитие образования в Азербайджане является одним из основных приоритетов нашего государства. В нашей стране реализуются важные проекты в направлении повышения качества образования и обучения, создания современной образовательной инфраструктуры. В данном направлении особо следует отметить деятельность Фонда Гейдара Алиева, руководимого Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Реализуемые по инициативе Мехрибан Алиевой проекты вносят важный вклад в обновление материально-технической базы образования в нашей стране. Я верю, что вы - молодежь - успешно воспользуетесь этими возможностями и получите хорошее образование", - сказала Сахиба Гафарова.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что для молодежи, наряду с хорошим образованием, знаниями и грамотностью, очень важно укреплять чувство патриотизма и верности государству и народу. Рекомендовав абитуриентам углубленно обучаться выбранным специальностям, спикер добавила, что каждый молодой человек также должен проявлять интерес к изучению иностранных языков, осваивать современные и передовые технологии.

"Помимо получения хорошего образования, будьте активны и в общественной жизни. Сегодня в Азербайджане широко распространено волонтерское движение. Волонтеры вносят важный вклад в развитие страны, проявляя активность в различных сферах нашей жизни. Желаю и вам в будущем быть активными в этом направлении. Поскольку молодые люди инициативны, они выступают с новыми идеями. Считаю, что армия инициативной, образованной, грамотной, патриотической молодежи может вести нашу страну вперед", - отметила Сахиба Гафарова.

В заключение Сахиба Гафарова еще раз поздравила абитуриентов, добившихся высоких результатов, и пожелала дальнейших успехов в учебе.

Выступившие на встрече абитуриенты, подчеркнув, что эта встреча стала знаменательным событием в их жизни, обещали, что, получив образование на самом высоком уровне в будущем, приложат усилия, чтобы стать квалифицированными специалистами во имя служения народу и государству.

Выразив благодарность за организацию встречи, родители Агасани Мамедов и Вюсаля Гасанова также выразили признательность Президенту Ильхаму Алиев и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за благоприятные условия для достижения молодежью страны высоких результатов, проявленные к ней внимание и заботу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Спикер Милли Меджлиса встретилась с абитуриентами, показавшими высокие результаты на вступительных экзаменах (ФОТО) - Gallery Image
Спикер Милли Меджлиса встретилась с абитуриентами, показавшими высокие результаты на вступительных экзаменах (ФОТО) - Gallery Image
Спикер Милли Меджлиса встретилась с абитуриентами, показавшими высокие результаты на вступительных экзаменах (ФОТО) - Gallery Image
Спикер Милли Меджлиса встретилась с абитуриентами, показавшими высокие результаты на вступительных экзаменах (ФОТО) - Gallery Image
Спикер Милли Меджлиса встретилась с абитуриентами, показавшими высокие результаты на вступительных экзаменах (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спикер Милли Меджлиса встретилась с абитуриентами, показавшими высокие результаты на вступительных экзаменах (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спикер Милли Меджлиса встретилась с абитуриентами, показавшими высокие результаты на вступительных экзаменах (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спикер Милли Меджлиса встретилась с абитуриентами, показавшими высокие результаты на вступительных экзаменах (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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