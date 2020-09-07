В Азербайджане с особой чуткостью относятся к патриотическому воспитанию молодежи — депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, лидирующий в регионе по темпам развития, по всем направлениям демонстрирует успехи. В то же время мы не ошибемся, если скажем, что молодежь имеет особые заслуги в достижении успехов в нашей стране.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

По его словам, помимо особого внимания и заботы в отношении молодежи, азербайджанское государство особенно чутко относится к ее воспитанию в духе патриотизма, азербайджанства и государственности, уважения к нашим национальным и духовным ценностям.

"Тот есть политика государства нацелена на то, чтобы азербайджанская молодежь была образованной,верной Родине и вносила свой вклад в дело развития нашей страны. Азербайджанская молодежь патриотична и воспитана в национальном духе. Это подтвердили и недавние события. Ни для кого не секрет, что Азербайджан никогда не смирится с нарушением своей территориальной целостности. Демонстрируя столь принципиальный подход к урегулированию нагорно-карабахского конфликта, который является для нас национальной проблемой номер один, наша страна рассчитывает прежде всего на свою армию.

Армия Азербайджана усиливается с каждым днем. Решительное пресечение провокаций Армении на линии соприкосновения в последние годы свидетельствует о том, что если мирные переговоры не дают результатов, если понадобится, Азербайджан освободит оккупированные территории силой оружия. Тот факт, что провокации, совершенные вооруженными силами страны-оккупанта 12 июля и в последующие дни в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, были решительно пресечены вошел в нашу историю как очередная славная страница истории ВС Азербайджана. Разумеется, эти успехи нашей армии обусловлены вниманием и заботой государства к нашим вооруженным силам, с одной стороны, высоким патриотическим духом молодежи, служащей в армии, с другой", - подчеркнул Искендеров.

Он добавил, что азербайджанское общество, в том числе наша молодежь, решительно поддержали нашу армию, которая мужественно пресекла провокации противника в Товузском направлении государственной границы.

"Отозвавшись на призывы Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами и выразив желание отправиться на фронт, молодежь в надлежащем порядке обратилась в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана.

Как сообщили в ведомстве, десятки тысяч молодых людей, которые в ответ на призывы Верховного Главнокомандующего обратились в службу в электронном порядке для прохождения добровольной воинской службы были взяты на учет. Это продемонстрировало всему миру высокий дух патриотизма нашей молодежи, ее стремление освободить оккупированные земли", - подытожил Вугар Искендеров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)