Посольство Ирана прокомментировало информацию о поставке оружия в Армению

БАКУ /Trend/ - Посольство Ирана в Азербайджана прокомментировало информацию, распространенную о поставке оружия из России в Армению через Иран, сообщили в понедельник Trend в посольстве.

"В ответ на распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что якобы через иранский пограничный пункт Нордуз в Армению поставляется вооружение и военная техника из России, заявляем, что она совершенно не соответствует действительности. Эта информация распространена с целью помешать крепнущей дружбе и сотрудничеству между нашими странами".

(Текст: Кямаля Сеидова.)