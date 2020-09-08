Успехи, достигнутые сегодня в регионе, - это результат совместных усилий Турции и Азербайджана — помощник Президента

Политика 8 сентября 2020 21:06 (UTC+04:00)
Успехи, достигнутые сегодня в регионе, - это результат совместных усилий Турции и Азербайджана — помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что узы дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией имеют прочную основу, подтверждается рядом исторических аспектов. В основе этих нерушимых и вечных связей стоят тандемы чести, гордости, стойкости, воли и решимости. В целом, если мы делаем упор на то, что отношения между Азербайджаном и Турцией имеют прочную основу, если мы как одна нация - два государства, подходим к процессам, протекающим в регионе и мире, в одинаковой плоскости, если мы поддерживаем нашу международную дипломатию и военную политику и действительно видим, что такой поддержки фактически нет между другими государствами, значит это фактор нерушимого братства.

В Турции покоятся азербайджанские, в Азербайджане - турецкие шехиды.

Произнося слова великого сына турецкого народа Мустафы Кемаля Ататюрка "Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль" мы вновь сопереживаем то высочайшее проявление блестящего примера братства. Именно воплощением этой сентенции является тот факт, что в достижение победы в сражении при Чанаккале (1915-1916 годы) внесли свою лепту и тысячи наших соотечественников, и героически павшие в тех боях шехиды, покоятся в братских могилах в Чанаккале.

Также мы можем благоговейно вспомнить славную страницу истории, когда во время политического кризиса в 1918 году в Азербайджане наш народ стоял на грани геноцида и оккупации территорий. Исламская армия Кавказа под предводительством Нуру паши, выполнив спасительную миссию вырвала азербайджанских братьев и сестер из вражеских когтей. Сегодня и на азербайджанской земле покоятся тысячи шехидов наших турецких братьев.

Это неотвратимое предначертание судьбы, что в Турции покоятся азербайджанские, в Азербайджане - турецкие шехиды!

Таким же высочайшим проявлением нашего нерушимого братства были прозвучавшие в одном из выступлений Общенационального лидера азербайджанского народа, гениальной личности Гейдара Алиева исторические слова, ставшие сегодня крылатыми - ОДНА НАЦИЯ, ДВА ГОСУДАРСТВА!

Общенациональный лидер Гейдар Алиев: "Мы должны продолжать двигаться вперед и развиваться на основе этих исторических традиций, на этих фундаментальных началах".

Эта максима, проникнув в сознание наших народов, проявляет себя во все времена и во всех аспектах. Еще во время председательства в Верховном Меджлисе Нахчыванской АР, то есть когда Нахчыван был в состоянии блокады, население автономной республики боролось с врагом, Великий лидер добился открытия моста "Умид" на границе с Турцией, а затем получения социально-экономической, стратегической и военно-оборонной поддержки. Многие, наверное, знают, насколько сложным тогда было такое щепетильное дело. Именно турецкое государство открыло свои объятия Азербайджану в столь трудный час, демонстрируя акт беспримерного братства. Потому что, как мы уже отметили, этот пример братства был логическим продолжением нашей доблестной сторической летописи.

Почитание Турции Гениальной личности Гейдара Алиева увековечено в истории такими словами: "Сегодня я действительно хочу отметить, что наши народы были неразлучными друзьями на протяжении веков. У нас общие корни, общий язык. Наши национальные обычаи очень близки, похожи друг на друга. Поэтому, все это не позволило нашим народам отдалиться друг от друга, и связало их, позволило сохранить более тесный контакт друг с другом еще во времена когда мы не были независимыми, жили под гнетом разных государств. И теперь, когда мы обрели независимость, признаны в мире как независимое государство, мы должны продолжать двигаться вперед и развиваться на основе исторических традиций, на этих фундаментальных основах".

Азербайджан рядом с собой, плечом к плечу видит Турцию, а Турция - Азербайджана.

Да, сегодня этот образцовый курс успешно продолжается, рекомендации и пожелания нашего Великого лидера успешно претворяются в жизнь двумя братскими странами, и в нужное время заявляют о себе мировому сообществу. Таким образом, наблюдающихся сегодня между нашими странами единства и равенства, нет среди других стран мира. В основе завоеванных усилиями Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана достижений в социальной, экономической, военно-стратегической и других сферах стоит реальность исторической привязанности народов, фактор исторического братства. Азербайджан рядом с собой, плечом к плечу видит Турцию, а Турция - Азербайджана. В то время, когда мир сталкивается с политическими потрясениями и ростом противоречивых интересов, такой факт братства становится все более значимым.

Все в Турции, от государственных и правительственных чиновников до рядовых граждан, приветствовали решительные заявления Президента Ильхама Алиева.

Кстати, было бы уместно напомнить о важных высказываниях, которые озвучил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на днях, принимая верительные грамоты послов Японии и Греции в нашей стране. Как известно, принимая верительные грамоты посла Греции, глава государства, руководствуясь высшими дипломатическими ценностями, однозначно поддержал позицию братской Турции. Известно и то, что Греция - одна из стран, выразивших озабоченность исследованиями правительства Турции в Восточном Средиземноморье. Не случайно турецкое государство действует не только как гарант в вопросе залежей, но и как гарант турок, проживающих на Северном Кипре. В данном случае, безусловно, наряду с нашими тюркскими братьями каждый из нас, я бы даже сказал, что весь тюркский мир горд тем, что Президент Азербайджана в блестящей дипломатической манере ответил тем, кто пытается говорить на языке угроз с братской страной по поводу таких вопросов. Неслучайно все, от турецких государственных и правительственных чиновников до простых граждан, приветствовали решительные заявления Президента Ильхама Алиева, оценив их как очередное проявление нерушимого братства.

На самом деле Азербайджан подобным образом поддерживал Турцию и ранее. Несколько лет назад, когда террористической организацией FETO в Турции была предпринята попытка государственного переворота, Президент Азербайджана немедленно выступил с заявлением и подчеркнул, что государство и народ Азербайджана всесторонне поддерживают турецкое государство, правительство и народ. Здесь я хотел бы особо подчеркнуть, что это не только является показателем приверженности формальным договоренностям, достигнутым между двумя стратегическими и союзными государствами, в то же время - это яркий пример их нерушимого и вечного братства.

Президент Ильхам Алиев буквально поставил на место руководство Армении, которое воспользовалось отсутствием турецкого руководства на встрече. В этом смысле наш Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, показав высший образец дипломатической школы, уникальный профессионализм, заявил, что Азербайджан стоит на стороне турецкого государства. В том числе направил серьезное послание выступающим против Турции сторонам о том, что по этому вопросу справедливую позицию занимает именно Турция.

Кстати, несколько лет назад Президент Ильхам Алиев буквально поставил на место руководство Армении, которое воспользовалось отсутствием турецкого руководства на одном из международных саммитов. Озвучив историческое заявление "Если Турции тут нет, есть я!", глава государства, решительно отверг выдвинутые претензии, доказав, что является лидером мирового масштаба.

Заявление Реджепа Тайипа Эрдогана было направлено не только против Армении...

Также в прошлом месяце азербайджанский народ стал свидетелем очередного проявления братства со стороны турецкого государства. После провокационных действий Армении на приграничных территориях в направлении Товузского района, Турция, сразу же сделав заявления на высших уровнях власти, на этот раз открыто выразила свою поддержку. Заявление Реджепа Тайипа Эрдогана было направлено не только против Армении. Очевидно, скрыто либо открыто поддерживающие сегодня окуппационную политику Армении страны были крайне потрясены этим заявлением. Было предельно ясно, что ни одна враждебная сила не увидит разлада между Азербайджаном и Турцией!

Тот факт, что официальный Баку разделяет такие же позиции с Анкарой, серьезно тревожит враждебные нам силы.

Уместно отметить, что военно-стратегический союз двух братских государств нашел свое всестороннее подтверждение.

Годами ранее "Звезды Турции" и "Азербайджанские соколы" в небе над Баку направили послание некоторым силам, что две страны объединились в кулак и никто не может поколебать это единство. В последующие годы между нашими странами проводились совместные военные учения. В частности, тот факт, что азербайджанские и турецкие солдаты прошли маршем по площади "Азадлыг" во время военного парада, речи Верховных Главнокомандуюших обеих стран, вошли в нашу общую историю как самое яркое проявление азербайджано-турецкого союза.

Политический и экономический миропорядок уже меняется, особенно на Кавказе, в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в других регионах появились новые авторитетные игроки. Одним из таких авторитетных игроков и является официальная Анкара. В этой связи, тот факт, что официальный Баку разделяет аналогичные позиции с Анкарой, серьезно беспокоит враждебные нам силы. Недавно, в условиях, максимально приближенных к боевым, были проведены двусторонние и масштабные военные учения Вооруженных сил Турции и Азербайджана. Учения прошли в Баку, других районах и городах, а также в Нахчыване. В эти дни в Нахчыване проходят учения, направленные на повышение боеготовности, и эта грозная реальность ужасает врага, и он уже переживает боль будущего поражения.

Никакая попытка противника не даст желаемых результатов, а достойный, разовый ответ обернется для него унизительным поражением.

Сегодня руководство Армении то совершает визит в оккупированный Карабах, то разыгрывает политический трюк под названием "Женщины за мир", затем направляет свое оружие на мирных жителей Азербайджана, делает фото и распространяет их в армянской прессе и социальных сетях, то предпринимает другие безуспешные попытки. На самом деле они пытаются скрыть растущее и имеющее потенциал развиться вплоть до бунта недовольство людей в своей стране. Однако, никакая попытка противника не даст желаемых результатов, а достойный отпор обернется для него унизительным поражением.

Однако известно и то, что фактор превращения Турции из региональной державы в мировую не отвечает интересам некоторых сил, поддерживающих Армению.

Безусловно, мы анализируем эти реалии как в военном, так и в других отношениях, мы хорошо знаем ход событий и в лице азербайджано-турецкого братства всегда готовы с достоинством, жестко, решительно и сокрушительно реагировать на любую угрозу. Это уже не раз доказано фактически - успехи, достигнутые сегодня в регионе являются результатом совместных усилий Турции и Азербайджана.

Магеррам Алиев,

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана, генерал-полковник.

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