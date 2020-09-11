Джейхун Байрамов встретился с послом Египта в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Египта в Азербайджане Аделя Ибрагима

Как сообщили в пятницу Trend в МИД, отметив, что отношения между Азербайджаном и Египтом имеют особое значение, министр Джейхун Байрамов высоко оценил существующее сотрудничество между двумя странами в политической, экономической, культурной и других областях. С удовлетворением были подчеркнуты сотрудничество и взаимная поддержка между двумя странами как на двусторонней основе, так и на многосторонних платформах.

Посол Адель Ибрагим передал министру Джейхуну Байрамову искренние поздравления главы МИД Египта Самеха Шукри, и пригласил министра посетить Египет с официальным визитом.

Стороны обменялись мнениями по поводу взаимных визитов между двумя странами, деятельности Межправительственной комиссии, возобновлению прямых рейсов после пандемии и по другим вопросам. Они также отметили большой потенциал для дальнейшего расширения связей в экономической, торговой и туристической сферах.

Министр подробно проинформировал посла Греции об армяно-азербайджанском конфликте и его тяжелых последствиях, продолжающейся агрессивной политике Армении, последней военной провокации, совершенной подразделениями ВС этой страны на границе, незаконной деятельности, которую осуществляет Армения в оккупированных Нагорном Карабахе и прилегающих районах, в том числе о политике незаконного заселения, создающей препятствия на пути урегулирования конфликта, а также возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев на свои земли. Была подчеркнута необходимость полного и безоговорочного вывода оккупационных сил Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана и возвращения в свои дома вынужденных переселенцев в соответствии с требованиями решений и резолюций, принятых международной общественностью, включая Египет, в частности, с требованиями резолюций Совбеза ООН.

Египетский посол Адель Ибрагим в свою очередь отметил, что Египет поддерживает территориальную целостность Азербайджана и является сторонником мирного урегулирования конфликта.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)