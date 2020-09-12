Помощник Президента Азербайджана посетил воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев и другие представители министерства посетили ряд воинских частей, дислоцированных на передовой, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Были возложены цветы к установленному на территории одной из воинских частей бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, почтена его память.

Гаджиев поинтересовался условиями службы личного состава, несущего боевое дежурство, наблюдал за позициями противника с командно-наблюдательного пункта.

Затем было организовано посещение мемориала «Памяти погибших в Апрельских боях», воздвигнутый в Горадизе, возложены цветы и почтена память шехидов, пожертвовавших жизнью в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Гости встретились с военнослужащими, проходящими службу на боевых позициях, на передовой линии фронта, ознакомились с условиями их службы.

В ходе встречи Гаджиев передал приветствие Верховного главнокомандующего, говоря о продолжении мероприятий, направленных на выполнение поручений Верховного Главнокомандующего по повышению боеспособности азербайджанской армии и улучшению социальных условий военнослужащих, он отметил, что эти вопросы находятся в центре постоянного внимания руководства страны.

Затем, пообедав с военнослужащими, несущими боевое дежурство на передовой, гости продолжили беседу за чайным столом.

Встретившись с местными жителями в одном из прифронтовых сел, Гаджиев передал им приветствия Президента и поинтересовался нуждами населения.

Выражая удовлетворение созданными условиями, жители села просили передать свою благодарность руководству страны.

(Текст: Кямаля Сеидова.)