Ливанский политолог: Попытка Армении изменить демографию Нагорного Карабаха - преступление против человечества

БАКУ/Trend/- Попытка Армении изменить демографию оккупированного нагорно-карабахского региона Азербайджана является преступлением против человечества, сказал в субботу Trend ливанский политолог и исследователь Али Бакир.

«После трагедии, которая недавно произошла в Ливане, правительство Армении приняло решение переселить часть ливанских семей армянского происхождения в оккупированные территории Азербайджана. Конечно, это решение откроет дверь для переселения большего количества семей, возможно, сотен ливанских семей армянского происхождения в оккупированный Арменией нагорно-карабахский регион, что само по себе является большим нарушением международного права, а также серьезное нарушение гуманитарного права. Попытка изменить демографию оккупированного нагорно-карабахского региона - это преступление против человечности, поэтому никто, ни одна международная организация не будет приветствовать такую практику правительства Армении или правительства других стран», - сказал Бакир.

Он подчеркнул, что изменение демографической структуры Нагорного Карабаха является преступлением, и правительство Армении должно быть привлечено к ответственности за пренебрежение международными законами и нормами, конкретно касающимися этого вопроса.

«Пока нет давления на это правительство, к сожалению, такие незаконные и преступные действия будут продолжаться. Поэтому я думаю, что международному сообществу необходимо выступить против такой практики и решений правительства Армении, особенно этого», - сказал Бакир.

Политолог еще раз отметил тот факт, что все международное сообщество признает, что Нагорный Карабах является оккупированным регионом Азербайджана и что у правительства Армении нет законных оснований для чего-либо, кроме как отказа от своей оккупационной политики.