Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила школьников и студентов с началом нового учебного года (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила школьников и студентов с началом нового учебного года.
Как сообщает Trend, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.
"Дорогие школьники и студенты!
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Поздравляю вас с началом нового учебного года. Надеюсь, вы приложите все усилия, чтобы добиться высоких результатов и отличных оценок. А значит - стать умными, грамотными людьми, достойными гражданами Азербайджана. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, бодрости, открытости ума, усердия и любознательности! С Днём знаний!" - говорится в поздравлении Первого вице-президента.
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила школьников и студентов с началом нового учебного года (ФОТО)
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