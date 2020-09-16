Внимание государства к политике образования приносит плоды — преподаватель групп SABAH

БАКУ /Trend/ - Политика образования, которую оставил в наследство своему народу общенациональный лидер Гейдар Алиев, сказавший "Образование - это будущее нации", сегодня успешно продолжается Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и имеющей незаменимые заслуги в социальной политике государства Первым вице-президентом Азербайджана, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Как было отмечено в обращении главы государства по случаю начала нового учебного года и Дня знаний, в этом году планируется построить 147 школ.

Большая часть их уже приведена в состояние готовности ко Дню знаний и 45 из 147 школ построены по инициативе Фонда Гейдара Алиева. С этой точки зрения проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева, не только особо выделяются, но также широкий размах получила такая образцовая традиция как строительство школ. Вот уже 17 лет Фонд Гейдара Алиева проводит очень большую работу в этой области, реализовал крупномасштабные проекты. В последние 2-3 года в небольших селах строятся школы модульного типа. В нынешнем году будет построено 60 школ модульного типа. В целом за последние 17 лет в Азербайджане было построено и капитально отремонтировано до 3700 школ. Если учесть, что в настоящее время в Азербайджане около 4500 школ, из которых 3700 обрели совершенно новый облик и отстроены заново, то становится очевидно, что это составляет львиную долю нашего школьного фонда.

В целом Фонд Гейдара Алиева уделяет внимание и заботу развитию сферы образования, которая считается одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Азербайджана. В данном направлении приняты крайне важные меры. Фонд успешно реализовал такие важные проекты, как программа "Обновляющемуся Азербайджану – новую школу", "Программа развития школ-интернатов", "Поддержка образованию", которые с большим одобрением воспринимаются общественностью. Основная цель фонда в образовании - развитие этой области в Азербайджане и приведение ее в соответствие с международными стандартами. Основная цель реализуемой с 2005 года программы "Обновляющемуся Азербайджану – новую школу" также заключается в устранении существующих проблем в сфере образования. В данном контексте, в рамках этого проекта даже в самых отдаленных регионах страны построены и сданы в эксплуатацию школы, оснащенные всевозможным оборудованием и отвечающие современным требованиям. Так, в рамках программы в 2005-2012 годах в различных регионах страны построено и реконструировано до 400 школьных зданий, в которых обучается более 100 000 учащихся. В каждой из этих школ есть библиотека, столовая, современная лаборатория, компьютерные классы, оснащенные новейшим оборудованием, мастерские, спортивные залы, большие детские площадки и отдельная система отопления. Только в этом учебном году по инициативе и поддержке Фонда Гейдара Алиева в нашей стране, включая Баку, Гянджу и Мингячевир, а также в других регионы республики построено и капитально отремонтировано 62 учебных заведения.

Шаги, предпринятые в рамках политики образования, не ограничиваются только средними школами, но и капитально ремонтируются высшие учебные заведения, придается особое значение приведению полученных там знаний и навыков, образовательной среды и условий в соответствие с международными стандартами. Наглядным показателем этого стала передача в пользование Гянджинского государственного аграрного университета, нового корпуса Азербайджанского государственного экономического университета, двух новых корпусов АДА в столице.

Все вышеперечисленные факторы непосредственно служат дальновидно определенной главой государства и заявленной в 2004 году стратегии "по превращению "черного золота" в человеческий капитал". Основное направление предельно ясно — укрепить материально-техническую базу образования в Азербайджане, а также повысить качество образования. Внимание и забота, которые уделяет государство политике в области образования в короткие сроки дают свои позитивные результаты. Азербайджанские школьники занимают призовые места на международных олимпиадах, становятся победителями. В то же время интерес к профессии учителя восстановился и продолжает повышаться. На вступительных экзаменах высокие результаты показывают не только столичные школьники, но и учащиеся из регионов. В связи с улучшением уровня жизни учителей увеличена их заработная плата, учителя, прошедшие диагностическую оценку, получают высокую зарплату.

Одним из вопросов, который находится в центре внимания государства, является защита молодежи от негативного воздействия глобализации. Несомненно, в этом вопросе фактор школы и семьи имеют особую роль и место. Образовательная среда играет исключительную роль в защите детей и подростков от "ценностей", чуждых нашему народу и национальным традициям, воспитанию молодежи в духе патриотизма и национальной идеи. Сегодня миссия учителя не должна ограничиваться традиционным преподаванием. На учителей возлагается важная обязанность в связи с просвещением молодежи о том, насколько сложен процесс обретения независимости, ее преимуществах, важности ее защиты и ответственности за это молодого поколения. Именно учитывая вышеперечисленные факторы, Президент Азербайджана Ильхам Алиев видит исключительную значимость повышения интеллектуального потенциала народа, воспитания в национальном духе образованной молодежи в развитии общества и государства, считает одной из главных задач формирование нового поколения, которое будет и дальше развивать наше независимое государство и защищать его независимость, а также осуществляет в данном направлении последовательную политику.

Как отметил глава государства, в современном мире успешное развитие любой страны будет определяться ее интеллектуальным потенциалом.

"Достаточно взглянуть на опыт развитых стран и спросить: благодаря чему эти страны считаются развитыми. Именно благодаря знаниям, грамотности, технологиям. Развитые страны сегодня предлагают миру, изобретают новые технологии, и во многих из этих стран нет природных ресурсов. Поэтому развитие любой страны измеряется отнюдь не только ее природными ресурсами, и в будущем это будет проявляться еще более отчетливо. Так что средства, вложенные в образование, - это средства, вложенные в будущее, независимость, безопасность каждой страны. Неслучайно среди бюджетных расходов в Азербайджане доля образования на втором. Если бы мы не находились в условиях войны, они были бы на первом месте, поскольку в настоящее время наши основные расходы связаны с оборонной сферой", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Тот факт, что выпускники, набравшие высокие баллы на вступительных экзаменах, выбрали профессию учителя, а также то, что глава государства подчеркнул, что сегодня наша молодежь очень тяготеет к знаниям, еще раз показывает, что проведенная в стране приносит плоды. Одна из важнейших задач нашей молодежи — обладать знаниями, быть грамотной, чтобы управлять в дальнейшем страной. Потому что, как и отметил Президент Азербайджана: "Наше будущее будет в руках детей, учащихся, студентов, обучающихся сегодня в школах и вузах. Их знания, грамотность, конечно же, обусловят будущее нашей страны. В то же время должен особо отметить, что наша молодежь, дети должны воспитываться в духе патриотизма, национальном духе, на основе национальных ценностей – традиционных азербайджанских ценностей. Исключительное значение здесь, конечно, приобретает роль семьи. В то же время во всех школах учителя должны воспитывать учащихся в национальном духе, духе традиционных ценностей".

Следует также отметить, что являющаяся реальностью сегодняшнего дня пандемия коронавируса привнесла в нашу жизнь свои правила. Новый учебный год в этом году организован в новом формате, главная цель которого - защитить учащихся, работников образования и, в целом, наших граждан от пандемии. Именно результатом продуманных шагов, предпринятых азербайджанским государством под руководством Президента Ильхама Алиева является то, что несмотря на последствия пандемии, экономический спад, снижение нефтяных доходов, строительство учебных заведений в стране продолжается и сегодня, не был отменен ни единый социальный проект.

Шабнам ГАСАНОВА

учительница групп SABAH, политолог