Состоялось заседание глав парламентских комитетов по вопросам здравоохранения стран-членов ТюркПА (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в формате видеоконференции состоялось заседание глав парламентских комитетов по вопросам здравоохранения стран-членов Парламентской ассамблеи Тюркоязычных государств (ТюркПА)

Как сообщили в четверг Trend, заседание было посвящено теме "Пандемия COVİD-19 - воздействия и взгляд в будущее"

В мероприятии приняли участие председатели парламентских комитетов по вопросам здравоохранения, депутаты из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также представители секретариата ТюркПА. В качестве модератора заседание провел председатель комитета здравоохранения, семьи, труда и социальных вопросов Великого национального собрания Турции Реджеп Акдаг.

Вначале выступили председатели парламентских комитетов, генсек ТюркПА Алтынбек Мамаюсупов и замминистра здравоохранения Узбекистана Нурболот Усенбаев. Далее члены комитетов высказали мнения по вопросам повестки.

На заседании выступил председатель комитета здравоохранения Милли Меджлиса (парламент), комитета Окружающей среды и природных ресурсов ТюркПА, академик Ахлиман Амирасланов. Он рассказал о работе, проделанной в Азербайджане в области борьбы с коронавирусом, и достигнутых успехах.

В ходе онлайн встречи участники рассказали о влиянии глобальной пандемии COVID-19 на экономики стран, в частности на сектор здравоохранения, проинформировали о мерах борьбы с коронавирусом в своих странах.

Далее состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества, успешных методах и механизмах в сфере борьбы с коронавирусом.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)