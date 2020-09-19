Президент Ильхам Алиев: Труд наших нефтяников служит интересам азербайджанского народа

БАКУ/Trend/ - Труд наших нефтяников служит интересам азербайджанского народа, это очень важно и для них, потому что они знают, что и политические, и экономические достижения нашей страны во многом опираются на нефтегазовый фактор.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 19 сентября в интервью азербайджанским телеканалам после церемонии закладки фундамента морских операций месторождения «Абшерон» на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

Высоко оценив труд нефтяников, глава государства вспомнил годы работы в Государственной нефтяной компании, отметив,что приобретенный в то время опыт очень ценен для него.

Подчеркнув, что работал вместе с нашими выдающимися нефтяниками, в том числе легендарным нефтяником Гурбаном Аббасовым, Президент Ильхам Алиев охарактеризовал его как очень грамотного, профессионального и смелого специалиста с принципиальной позицией. Он подчеркнул, что этот гигантский плавучий кран носит его имя.

Коснувшись также заслуг академика Хошбахта Юсифзаде, глава государства сказал: В годы работы в Государственной нефтяной компании мы ежедневно встречались с ним, встречаемся и сегодня.