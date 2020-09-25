Армения — серьезная угроза региональной стабильности — политолог

Политика 25 сентября 2020 15:19 (UTC+04:00)
Армения — серьезная угроза региональной стабильности — политолог

БАКУ /Trend/ - Армения — страна в которой оккупация и терроризм, а также азербайджанофобия и исламофобиия являются составляющими государственной идеологии и политики. Это государство — источник угрозы в регионе.

Об этом в пятницу сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

По ее словам, азербайджанское государство трезво оценивает позиции государств в плоскости армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, судя по характеру конкретных поступков в отношении нашей страны.

"Так, в связи с отправкой в Армению оружия из Сербии и России наше государство сразу же направило сигналы этим странам по дипломатическим каналам, между главами государств состоялись беседы, была выражена озабоченность с нашей стороны. Во время этих событий мы вновь увидели, кто был с нами, а кто против нас. Высоко оценивается деятельность грузинского правительства в этом отношении. Грузия не допустила отправки оружия через свою территорию в Армению, и повела себя как надежный партнер Азербайджана. Сегодня наше государство видит в лице правительства Грузии надежного партнера и друга. Отношения и развивающееся сотрудничество между Грузией и Азербайджаном служат интересам обеих стран.

Тем не менее армяне, проживающие в Армении и Грузии, этнические армяне, скрывающиеся под грузинскими фамилиями, делают все возможное, чтобы испортить грузино-азербайджанские отношения. Инициаторами некоторых провокационных событий в Грузии в прошлом году также стали армяне. Их главная цель — подорвать грузино-азербайджанские отношения.

Однако этого им не видать. Прагматичная и дальновидная политика Президента Ильхама Алиева всегда предотвращала подобные попытки. Азербайджан всегда был рядом с Грузией, поддерживал ее развитие, процветание и стабильность. Некоторые местные армяне, проживающие в Грузии, при подстрекательстве руководства Армении занимаются поджигательством, склонны к сепаратизму. Армяне не только претендуют на азербайджанские земли, но также предъявляют безосновательные претензии к грузинским церквям, выдают за армянские исторические памятники в регионах проживания, не проявляют должного уважения к грузинской государственной символике.

В этой связи следует напомнить недавний факт. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН третьего сентября 2020 года по итогам голосования был принят выдвинутый грузинской стороной проект резолюции под названием "Статус беженцев и вынужденных переселенцев из регионов Абхазия и Цхинвали/Южная Осетия Грузии". Азербайджан, проводящий под руководством Президента Ильхама Алиева сбалансированный курс внешней политики, который позитивно воспринимается на международной арене, как всегда, проголосовал за проект резолюции. В отличие от нас, изолированная от системы международных отношений и лишенная нормальной стратегии двустороннего и многостороннего сотрудничества Армения, вновь показав свою лицемерную сущность, воздержалась от участия в голосовании.

Армения всегда выступала против территориальной целостности Грузии. Армения проводит враждебную политику не только в отношении Азербайджана, но в целом занимается подрывной деятельностью, нанося серьезный ущерб стабильности в регионе. Одним, словом Армения является "пороховой бочкой" в регионе, готовой взорвать его в любую минуту", - подытожила Шабнам Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Армения — серьезная угроза региональной стабильности — политолог - Gallery Image
Армения — серьезная угроза региональной стабильности — политолог - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В азербайджанских банках выросло кредитование
В азербайджанских банках выросло кредитование
Развитые рынки капитала повышают финансовую стабильность в Азербайджане - АБР
Развитые рынки капитала повышают финансовую стабильность в Азербайджане - АБР
Банк ВТБ в Азербайджане позволяет выплачивать основной долг после завершения инвестиционной фазы
Банк ВТБ в Азербайджане позволяет выплачивать основной долг после завершения инвестиционной фазы
Loading Bars
Лента новостей
Приватизация земельного участка - получение выписки из реестра Консультации специалистов 15:57
Убитый в собственной квартире в Баку мужчина был полковником полиции Происшествия 15:56
Издание Berliner Press сообщило о выступлении Президента Ильхама Алиева на общих дебатах 75-й сессии ГА ООН Политика 15:55
В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошло соревнование за звание "Лучшее внештатное химическое отделение" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:44
В Азербайджане выявлен 101 новый случай инфицирования COVID-19, излечились 137 человек Общество 15:44
Два человека пострадали в результате крушения самолета в Иране Общество 15:40
Туркменбашинский НПЗ продлевает тендер на закупку бензина Тендеры 15:39
Успех наших школьников на 32-ой Международной Олимпиаде по Информатике (ФОТО) ИКТ 15:37
В азербайджанских банках выросло кредитование Финансы 15:37
Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН Грузия 15:36
Экспорт азербайджанского газа в Турцию значительно вырос Энергетика 15:36
МИД: Россия продолжает поддерживать контакты с США в Сирии Россия 15:34
Туркменистан-ООН: Приоритеты международного мира и безопасности в новых условиях современности Туркменистан 15:32
Чем раньше Армения выведет свои ВС из оккупированных территорий Азербайджана, тем скорее будет урегулирован конфликт - МИД (ФОТО) Политика 15:29
Греция предложила России возобновить ограниченное количество авиарейсов в неделю Европа 15:26
За последние сутки число погибших от коронавируса в Иране составило 207 человек Общество 15:26
В работе Telegram произошел сбой Россия 15:20
В Израиле вступили в силу ужесточенные правила общего карантина из-за коронавируса Израиль 15:19
Армения — серьезная угроза региональной стабильности — политолог Политика 15:19
Армения: «Если ты ненавидишь – значит, тебя победили» Армения 15:15
Bakcell готовит скидки для учителей в рамках проекта "Поддержки виртуального образования" Экономика 15:10
Казахстан и Азербайджан укрепляют сотрудничество в сфере медицинского туризма Туризм 15:08
Bakcell о перегрузке сети и безопасном интернете Экономика 15:04
Бакинский джаз-фестиваль отметит юбилей телемарафоном Культура 14:58
Глава МИД Азербайджана принял посла Греции Политика 14:54
С первого дня пандемии для Азербайджана важнее всего было здоровье людей - депутат Политика 14:50
В первом полугодии выросли доходы Anglo Asian Mining Бизнес 14:40
Развитые рынки капитала повышают финансовую стабильность в Азербайджане - АБР Финансы 14:37
Трудовая инспекция Азербайджана прокомментировала вопрос о работе в выходные Общество 14:20
Продюсер фильма "ЖАРА" станет гостем паблик-тока в рамках российского фестиваля Культура 14:19
Лица с ограниченными возможностями в Азербайджане должны работать по укороченному графику Общество 14:14
Банк ВТБ в Азербайджане позволяет выплачивать основной долг после завершения инвестиционной фазы Финансы 14:05
Азербайджанским врачам, ведущим борьбу с коронавирусом, выплачены срочные надбавки за август Общество 14:03
Температура воздуха в Баку продолжает повышаться Общество 13:58
Посол Ирана в РФ заявил, что страны обсуждают совместное производство вакцины от COVID-19 Общество 13:51
В Азербайджане около 88% всех пенсий по возрасту назначены в электронном виде Экономика 13:48
В группах дошкольного обучения в Баку будет заниматься более 27 тысяч детей Общество 13:45
Госслужба Азербайджана о продолжительности разбитого на части отпуска Общество 13:44
Заявления Президента Ильхама Алиева загнали Пашиняна в угол Политика 13:43
Минобразования Азербайджана обратилось к гражданам, получившим образование за рубежом Общество 13:40
Фарида из села Хыналыг будет покорять жителей Бангладеш (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:37
Армения переселяет в Карабах террористов, факты говорят о присутствии ASALA - депутат Политика 13:29
На улучшение жилищно-бытовых условий семей вынужденных переселенцев выделены 42,5 млн манатов - Распоряжение Политика 13:28
Вьетнам заинтересован в импорте азербайджанской продукции Бизнес 13:19
Cпецпредставитель ЕС: ЕС глубоко заинтересован в стабильности на Южном Кавказе Политика 13:17
Израильский политик: Азербайджан — хороший друг Израиля Политика 13:15
Управление «Лебапгазчыкарыш» Туркменистана об объеме добычи газа Энергетика 13:05
На портале Azexport разместят страховые услуги Бизнес 12:57
Минсвязи о введении бесконтактной оплаты в общественном транспорте в регионах Экономика 12:55
Азербайджанский психолог: Постоянный контакт с телефоном и компьютером создает проблемы в физическом развитии детей Общество 12:55
Заседание Народного Совета Туркменистана прошло на высоком организационном уровне Туркменистан 12:48
Актриса из Баку снимается в кинопроекте Константина Хабенского (ФОТО) Культура 12:43
Армяне продолжают провокации против Азербайджана (ФОТОФАКТ) Политика 12:39
В прошлом году Азербайджан экспортировал табак на $13,4 млн Экономика 12:25
Судан и Оман объявят о нормализации отношений с Израилем уже на следующей неделе Израиль 12:21
ООН опубликовал выступление Президента Ильхама Алиева в виде отдельной новости Политика 12:21
Новый антирекорд: За сутки в Грузии выявили 265 случаев COVID-19 Грузия 12:19
Президент Туркменистана затронул аспекты транспортной, энергетической и экологической безопасности Туркменистан 12:17
Сотрудники общественного транспорта проводят в Риме 24-часовую забастовку Европа 12:14
Брюссель подаст апелляцию на решение Общего суда ЕС об отмене штрафа Apple Европа 12:14
Итальянский эксперт: Необходим механизм для выполнения резолюций СБ ООН по нагорно-карабахскому конфликту Нагорно-карабахский конфликт 12:14
Завтра в Баку пройдет очередная масштабная дезинфекция Общество 12:13
В Туркменистане расширят площади для выращивания сельхозкультур Бизнес 12:09
В Азербайджане предлагают разрешить организацию автобусных туров в регионы Экономика 12:09
В России за сутки выявили 7 212 заразившихся коронавирусом Россия 12:08
Араз Азимов: Отвергая предложения по урегулированию конфликта, руководство Армении делает переговоры бессмысленными Политика 12:01
Председатель лобби в поддержку Израиля: В Азербайджане толерантно относятся ко всем религиям Израиль 11:49
Госдолг Франции вырос до рекордного уровня Европа 11:46
Казахстанский венчурный фонд QazTech Ventures выделяет узбекистанским стартапам до $250 000 Казахстан 11:46
Ремонтируется дорога в приграничном селе Азербайджана Строительство 11:45
Денежная масса в Узбекистане выросла на 15,5 процента Узбекистан 11:42
Свидетельство о постыдной политической кончины Пашиняна Армения 11:40
На заседании Народного совета Туркменистана были рассмотрены социально-экономические вопросы Туркменистан 11:27
Президент Туркменистана отметил важность развития систем здравоохранения и образования для устойчивого развития страны Туркменистан 11:27
Танковые и артиллерийские подразделения азербайджанской армии выполняют учебно-боевые задачи (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 11:22
В Туркменистане будут осуществлены конституционные реформы Туркменистан 11:21
В Армении за сутки зарегистрировано 392 новых случаев заражения коронавирусом Армения 11:19
В Нигерии 11 человек погибли в ДТП с автобусом Другие страны 11:19
Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу (ФОТО) Политика 11:18
Парламент Азербайджана рассмотрит на первом заседании осенней сессии более 20 вопросов Политика 11:16
В Азербайджане завершается выбор специальности в медрезидентуру Общество 11:09
Минюст США попросил у суда разрешения на запрет приложения WeChat в магазинах США 11:09
Долевое участие США в общем импорте Азербайджана растет Бизнес 11:08
Агросервис: В Азербайджане нет недостатка в удобрениях Экономика 10:58
Шэньчжэнь опередил Нью-Йорк по количеству небоскребов Другие страны 10:57
Туркменистан работает над развитием транспортной макроструктуры Транспорт 10:56
В Азербайджане запущен «Электронный водный портал» (ФОТО) Общество 10:53
Азербайджанская нефть вновь стала падать в цене Финансы 10:50
ЦБ Азербайджана проведет депозитный аукцион Финансы 10:50
В Туркменистане увеличат объем кредитных средств на развитие производственных отраслей экономики Финансы 10:34
В Азербайджане началась регистрация поступивших в вузы абитуриентов Общество 10:33
Трудовая миграция из Турции во Францию снизилась до рекордного минимума Турция 10:15
Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своей территории! (ФОТО) Политика 10:15
Новая жизнь Балаханы: Жители поселка выражают благодарность за проделанную работу (ВИДЕО) Общество 10:11
Азербайджан в джазовых цветах детства (ФОТО) Культура 10:05
Майкл Киванука стал обладателем премии Mercury Prize Звёздный мир 10:04
За период пандемии Италия сократила импорт автомобилей из Турции Турция 10:02
В Туркменистане работникам здравоохранения будут предоставлены дополнительные льготы Туркменистан 10:02
Трудовые мигранты из Турции проявляют интерес к Израилю Турция 09:59
Драгметаллы в Азербайджане , после продолжительного спада, вновь начали дорожать Финансы 09:54
Все новости