Армения — серьезная угроза региональной стабильности — политолог

БАКУ /Trend/ - Армения — страна в которой оккупация и терроризм, а также азербайджанофобия и исламофобиия являются составляющими государственной идеологии и политики. Это государство — источник угрозы в регионе.

Об этом в пятницу сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

По ее словам, азербайджанское государство трезво оценивает позиции государств в плоскости армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, судя по характеру конкретных поступков в отношении нашей страны.

"Так, в связи с отправкой в Армению оружия из Сербии и России наше государство сразу же направило сигналы этим странам по дипломатическим каналам, между главами государств состоялись беседы, была выражена озабоченность с нашей стороны. Во время этих событий мы вновь увидели, кто был с нами, а кто против нас. Высоко оценивается деятельность грузинского правительства в этом отношении. Грузия не допустила отправки оружия через свою территорию в Армению, и повела себя как надежный партнер Азербайджана. Сегодня наше государство видит в лице правительства Грузии надежного партнера и друга. Отношения и развивающееся сотрудничество между Грузией и Азербайджаном служат интересам обеих стран.

Тем не менее армяне, проживающие в Армении и Грузии, этнические армяне, скрывающиеся под грузинскими фамилиями, делают все возможное, чтобы испортить грузино-азербайджанские отношения. Инициаторами некоторых провокационных событий в Грузии в прошлом году также стали армяне. Их главная цель — подорвать грузино-азербайджанские отношения.

Однако этого им не видать. Прагматичная и дальновидная политика Президента Ильхама Алиева всегда предотвращала подобные попытки. Азербайджан всегда был рядом с Грузией, поддерживал ее развитие, процветание и стабильность. Некоторые местные армяне, проживающие в Грузии, при подстрекательстве руководства Армении занимаются поджигательством, склонны к сепаратизму. Армяне не только претендуют на азербайджанские земли, но также предъявляют безосновательные претензии к грузинским церквям, выдают за армянские исторические памятники в регионах проживания, не проявляют должного уважения к грузинской государственной символике.

В этой связи следует напомнить недавний факт. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН третьего сентября 2020 года по итогам голосования был принят выдвинутый грузинской стороной проект резолюции под названием "Статус беженцев и вынужденных переселенцев из регионов Абхазия и Цхинвали/Южная Осетия Грузии". Азербайджан, проводящий под руководством Президента Ильхама Алиева сбалансированный курс внешней политики, который позитивно воспринимается на международной арене, как всегда, проголосовал за проект резолюции. В отличие от нас, изолированная от системы международных отношений и лишенная нормальной стратегии двустороннего и многостороннего сотрудничества Армения, вновь показав свою лицемерную сущность, воздержалась от участия в голосовании.

Армения всегда выступала против территориальной целостности Грузии. Армения проводит враждебную политику не только в отношении Азербайджана, но в целом занимается подрывной деятельностью, нанося серьезный ущерб стабильности в регионе. Одним, словом Армения является "пороховой бочкой" в регионе, готовой взорвать его в любую минуту", - подытожила Шабнам Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)