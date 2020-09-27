Подразделения азербайджанской армии ведут бои за важные высоты - минобороны
БАКУ /Trend/ - Подразделения азербайджанской армии ведут бои за важные высоты, находящиеся под оккупацией армянских войск на Тертер-Агдамском, Физули-Джабраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Ракетно-артиллерийские войска и авиация наносят удары по командным пунктам противника, уничтожая в большом количестве его маневрирующие силы, боевую технику и военные объекты.
На всем протяжении фронта идут ожесточенные бои.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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