Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации еще несколько сел (ФОТО)

Политика 3 октября 2020 23:22 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации еще несколько сел (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня азербайджанская армия освободила села Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района. Карабах - это Азербайджан!".

Как сообщает Trend, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев написал на своей официальной странице в "Твиттер".

Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации еще несколько сел (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации еще несколько сел (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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