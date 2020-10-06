Мевлют Чавушоглу: Прибыли в Баку, чтобы продемонстрировать нашу поддержку братьям в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Мы прибыли, чтобы продемонстрировать поддержку и солидарность нашего государства, народа с нашими братьями в Азербайджане.

Как передает во вторник Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что Турция всегда будет поддерживать Азербайджан, всегда находится рядом с ним.

(Текст: Турал Гараджаев)