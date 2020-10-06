Помощник Президента Азербайджана проинформировал посла Пакистана о ракетных ударах со стороны Армении

Политика 6 октября 2020 19:41 (UTC+04:00)
Помощник Президента Азербайджана проинформировал посла Пакистана о ракетных ударах со стороны Армении

БАКУ /Trend/ - Помощник президента Азербайджана-заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев проинформировал посла Пакистана в Азербайджане Билала Хайи о ракетных ударах Армении по Азербайджану, сообщает Trend со ссылкой на сообщение Гаджиева в Twitter.

«Я рад встрече с уважаемым послом Пакистана господином Билалом Хайи. Cообщил ему о последних событиях в рамках нагорно-карабахского конфликта и ракетных атаках Армении на Азербайджан. Поблагодарил Пакистан за безоговорочную поддержку правого дела азербайджанского народа по обеспечению прекращения оккупации [азербайджанских земель] Арменией», - написал Гаджиев.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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