Минобороны Азербайджана: Выведен из строя командно-наблюдательный пункт ВС Армении

БАКУ /Trend/ - В ночь на 7 октября по всему фронту продолжались бои, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Азербайджанская армия на различных направлениях фронта вела боевые операции, осуществляла ответный артиллерийский обстрел. Вчера в течение дня в результате артиллерийских ударов по ВС Армении из строя был выведен командно-наблюдательный пункт обороны 5-го полка армянской армии, много убитых и раненых. Артиллерийским ударом были выведены из строя 1 танк и 3 артустановки ВС Армении.

Согласно полученной информации, у 1-го полка ВС Армении серьезные проблемы с обеспечением продовольствием личного состава. В результате этого личный состав подразделений армянской армии самовольно покидает боевые позиции. В других подразделениях есть серьезные проблемы с боеприпасами и топливом. Из-за отсутствия у подразделений армянской армии взаимодействия в обороне ими в некоторых направлениях друг по другу был открыт огонь, есть убитые и раненые.

(Текст: Кямаля Сеидова)