ВС Армении обстреливают села Тертера, Барды, Агдама, Агджабеди, Физули и Джабраила

Политика 7 октября 2020 10:35 (UTC+04:00)
ВС Армении обстреливают села Тертера, Барды, Агдама, Агджабеди, Физули и Джабраила

БАКУ /Trend/ - Армянская армия обстреливает населенные пункты Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

ВС Армении обстреливают села Тертерского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского, Физулинского и Джабраильского районов.

Азербайджанская армия предпринимает адекватные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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