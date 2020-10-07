Минобороны Азербайджана опубликовало список уничтоженной боевой техники ВС Армении

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана опубликовало список уничтоженной боевой техники ВС Армении, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

В течение сегодняшнего дня азербайджанская армия, продвинувшись в определенных направлениях, освободила новые опорные пункты, очистив территорию от сил ВС Армении.

В боях уничтожены много живой силы, военной техники и других боевых средств армянской армии.

С 27 сентября по 05:30 часов 7 октября общие потери ВС Армении составляют:

- до 250 таков и другой бронетехники;

- до 270 единиц артиллерийских и ракетных систем залпового огня и минометов;

- до 60 средств ПВО;

- 11 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;

- 8 складов боеприпасов;

- до 150 единиц автомобильной техники;

- один зенитно-ракетный комплекс С-300.

(Текст: Кямаля Сеидова.)