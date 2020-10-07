Президент Ильхам Алиев: На данный момент Турция никоим образом не является вовлеченной стороной в нагорно-карабахский конфликт

БАКУ /Trend/ - На данный момент Турция никоим образом не является вовлеченной стороной в нагорно-карабахский конфликт.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Первый канал» России.

«Агрессивные действия Армении продолжаются, исходя из того, что Армения всячески пытается втянуть как можно больше стран в этот конфликт. Я говорил в одном из интервью о недопустимости такой политики. Конфликт не должен выходить за пределы Армении и Азербайджана. На самом деле конфликт даже не выходит на территорию Армении. Поскольку, несмотря на артобстрелы с армянской территории, мы по территории Армении никаких ударов не наносим, на территорию Армении не переходим, хотя все возможности для этого есть. Армянская сторона пытается втянуть в это противостояние ОДКБ, безуспешно. Пытается втянуть европейские страны. И по существу пытается интернационализировать этот конфликт, чему мы соответственно предъявляем свою позицию о недопустимости такого подхода. Что касается моего заявления о вовлеченности Турции. Я имел в виду, естественно, только политическое урегулирование, постконфликтное урегулирование. На данный момент Турция никоим образом не является вовлеченной стороной в конфликт, несмотря на разного роды слухи и инсинуации на этот счет, не подкрепленные никакими фактами, как то, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25, и эта новость гуляла как и по российским СМИ, так и по европейским. Ни одного доказательства нет. Выяснилось, что армянский пилот просто, видимо, был не совсем профессионально подготовлен и врезался в гору. Вот такие фейковые новости вбрасываются. Я не знаю с какой целью. Могу догадываться. Но они не имеют под собой никакого основания. Так вот, когда закончится фаза военного противостояния, естественно, мы вернемся за стол переговоров», - сказал Президент Ильхам Алиев.