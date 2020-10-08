Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Германии

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по ситуации в регионе. Хайко Маас отметил, что серьезно обеспокоен эскалацией в регионе, подчеркнул необходимость политического диалога по решению конфликта.

Байрамов проинформировал коллегу о текущей ситуации, в частности об умышленном обстреле Арменией азербайджанского мирного населения и гражданских объектов, о том, что обстрел азербайджанских городов, расположенных вдали от линии соприкосновения войск, привел к потерям среди гражданского населения и уничтожению инфраструктуры, а также проинформировал об обстреле армянскими ВС нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что до сегодняшнего дня в результате обстрела, который ведут ВС Армении, погибли 30 и ранены 144 азербайджанских мирных жителя.

Байрамов добавил, что важным условием для обеспечения мира в регионе является выполнение резолюций СБ ООН по конфликту.

(Текст: Кямаля Сеидова)