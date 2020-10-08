МИД: Призыв главы МИД Германии к восстановлению режима прекращения огня и оказанию давления на Азербайджан вызывает сожаление

Политика 8 октября 2020 12:08 (UTC+04:00)
МИД: Призыв главы МИД Германии к восстановлению режима прекращения огня и оказанию давления на Азербайджан вызывает сожаление

БАКУ /Trend/ - Призыв министра иностранных дел Германии Хайко Мааса восстановить режим прекращения огня и оказать давление на Азербайджан вызывает сожаление и удивление, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

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