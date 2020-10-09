Глава МИД Азербайджана совершит рабочий визит в Москву

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, где до их сведения была доведена позиция Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

Сегодня же Джейхун Байрамов отправится с рабочим визитом в Москву. Визит организован по инициативе российской стороны.

(Текст: Кямаля Сеидова.)