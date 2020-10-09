В МИД Азербайджана прокомментировали фальшивые обвинения Армении

БАКУ /Trend/ - Заявление МИД Армении об ударе вооруженных сил Азербайджана по местам религиозного поклонения и памятникам культуры в оккупированном городе Шуша является очередным ложным обвинением и провокацией Армении, направленным на то, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от осуществляемых ею целенаправленных обстрелов густонаселенных районов, гражданской инфраструктуры и памятников культуры в Азербайджане.

Об этом говорится в комментарии Управления пресс-службы МИД Азербайджана относительно заявления МИД Армении об ударе вооруженных сил Азербайджана по местам религиозного поклонения и памятникам культуры в оккупированном городе Шуша, сообщает в пятницу Trend.

«Почти 30 лет Армения проводит политику целенаправленного разрушения азербайджанских исторических и культурных памятников на оккупированных территориях Азербайджана, целью которой является устранение любых упоминаний об их принадлежности азербайджанскому наследию. Недавние ракетные удары по Гяндже - второму по величине городу Азербайджана, а также по центру исторического и культурного наследия Азербайджана ясно продемонстрировали давно осуществляемую Арменией политику вандализма. Азербайджан, где наглядно ощущается культурное разнообразие, входит в число самых толерантных стран мира. В отличие от Армении, которая совершила культурный геноцид, разрушила и осквернила мусульманские мечети на оккупированных территориях, Азербайджан придает большое значение сохранению традиций толерантности. Ярким примером тому является тот факт, что армянская церковь Святого Григория в центре Баку была полностью отремонтирована и находится под охраной государства».

В сообщении МИД Азербайджана говорится, что как официально заявило военное командование вооруженных сил Азербайджана, целями азербайджанской армии являются военная инфраструктура, огневые позиции и воинские части противника: «Вооруженные силы Азербайджана предпринимают контрнаступательные меры на суверенных территориях Азербайджана в соответствии с международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями».

В МИД Азербайджана заявили, что нападения Армении на мирных жителей, умышленное причинение ею ущерба гражданским лицам и объектам в Азербайджане, в соответствии с международным гуманитарным правом считаются военным преступлениям . Армения несет ответственность за эти действия, в то же время они являются основанием для привлечения к индивидуальной уголовной ответственности лиц, совершивших эти преступления: «Вне всяких сомнений, что все исторические, культурные и религиозные памятники Азербайджана, разрушенные в результате агрессии Армении, будут восстановлены, как только Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана будут освобождены от оккупации».

(Текст: Кямаля Сеидова.)