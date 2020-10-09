В результате армянского обстрела в Физули тяжело ранен сотрудник ANAMA (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:10)

БАКУ /Trend/ - В результате обстрела со стороны армянских ВС тяжело ранен сотрудник Физулинского регионального филиала Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Асадов Самир Идаят оглу (1982 г.р.), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Получивший три осколочных ранения Асадов был незамедлительно госпитализирован. Его состояние продолжает оставаться тяжелым.

"Данный факт - еще одно доказательство обстрела со стороны ВС Армении гражданского населения и объектов. Сотрудники ANAMA, осуществляющие гуманитарное разминирование с целью обеспечения безопасности населения, круглосуточно работают на гражданских территориях вдоль линии фронта. В городах, районах и селах на этих территориях группы Агентства также проводят работу по предупреждению и просвещению населения о минной безопасности", - сказали в ANAMA.

(Текст: Кямаля Сеидова)