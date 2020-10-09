Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении 2-х иностранных граждан, способствующих армянским оккупантам

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана продолжает осуществлять необходимые меры для дальнейшего разоблачения на международной арене оккупационной сущности Армении, а также привлечения военнослужащих провокационных армянских формирований, совершивших преступления против нашей армии и мирного населения, к ответственности в рамках норм международного права, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Было проведено расследование на основании многочисленных сообщений, распространенных в местных и зарубежных СМИ о преступлениях, которые на территории Азербайджана совершили гражданин Франции Артур Оганесян и гражданин Грузии Ваган Чахалян.

Было установлено, что иностранные граждане Артур Оганесян и Ваган Чахалян вступили в преступную связь с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана, нарушив требования Закона «О государственной границе Азербайджана» и Миграционного кодекса, незаконно пересекли государственную границу Азербайджана без соответствующих документов и вне контрольно-пропускных пунктов государственной границы, то есть, через территорию Армении, посетили Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты для поддержки незаконного режима под названием «нагорно-карабахская республика», участвовали в качестве наемников в военном конфликте военно-политического режима Армении против мирных граждан и Вооруженных сил Азербайджана, осуществляющих антитеррористические операции.

Также в ходе расследований появились основательные подозрения в том, что указанные лица принимают участие в террористической деятельности против граждан Азербайджана, используя незаконно приобретенное огнестрельное оружие, боеприпасы и комплектующие.

По факту в Генеральной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по ст. 100.2 (ведение агрессивной войны), 29, 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное организованной группой или преступным сообществом), 29, 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 29, 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и др.

Следствие поручено Следственному управлению генеральной прокуратуры.

Генеральная прокуратура направила запросы о правовой помощи в уполномоченные органы стран, гражданами которых являются эти лица.

По делу продолжаются интенсивные следственно-оперативные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова.)