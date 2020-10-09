В период военного положения в Азербайджане запрещено использование гражданских дронов

БАКУ /Trend/ - Полеты гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - дронов различного назначения на территории республики в условиях интенсивных боевых действий на линии фронта вызывает беспокойство среди населения, а также создает помехи деятельности соответствующих государственных структур.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ), Служба вновь доводит до сведения населения, что в соответствии с законом Азербайджана "О военном положении" и указом Президента Азербайджана "Об объявлении военного положения" от 27 сентября 2020 года, в период военного положения в Азербайджане запрещено использование любых гражданских беспилотных летательных аппаратов независимо от формы собственности.

В связи с этим СГБ просит лиц, в случае появления в небе над страной такого рода беспилотных летательных аппаратов, сообщать об этом в Службу государственной безопасности по телефону (012) 405 99 99 и в Государственное агентство гражданской авиации при министерстве транспорта, связи и высоких технологий по телефону (012) 497 16 73.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)